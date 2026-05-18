Tribunal vuelve a convocar a Erico Galeano para resolver si va a prisión

La convocatoria al exsenador Erico Galeano Segovia se da luego que la Cámara de Apelaciones rechazara el recurso planteado por la defensa del condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, en contra de la primera convocatoria para la audiencia de revisión de medidas, que se había fijado para el pasado miércoles, 13 de mayo.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que preside el juez Pablino Barreto e integran Inés Galarza y Juan Dávalos analizará el pedido de prisión preventiva del exparlamentario colorado, que realizaron los fiscales del caso A Ultranza Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca.

Lea más: Rechazan recurso de Erico Galeano y hay vía libre para estudiar pedido de prisión

Luego de conocer la resolución del tribunal de alzada, que confirmó la legalidad de la convocatoria a Erico Galeano para estudiar el pedido de prisión preventiva, el Abg. Luis Almada, uno de los defensores del exsenador colorado, afirmó que “es imposible evitar la revocación de medidas”. A criterio del letrado, en esta causa “se dejó de lado el derecho, es la parte política la que está juzgado”, según expresó a ABC TV.

El pasado martes (12 de mayo) el Senado aceptó la renuncia de Erico Galeano como legislador de la Cámara Alta. El condenado a 13 años de prisión dimitió luego que la Cámara de Apelaciones ratificara la sentencia de primera instancia y ante la inminencia de su pérdida de investidura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

MP pide prisión ante peligro de fuga de Erico Galeano

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que condenó a Erico Galeano Segovia a 13 años de cárcel, había programado para las 9:30 del pasado miércoles 13 la audiencia de revisión de medidas para el exsenador colorado, en atención al pedido de prisión preventiva que realizaron los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta para el exlegislador condenado por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal.

Lea más: Fiscales piden prisión preventiva de Erico Galeano ante renuncia en el Senado

Los agentes del Ministerio Público alegaron que con la aceptación de la renuncia de Erico Galeano a la Cámara de Senadores, desapareció el argumento del fuero parlamentario, que había esgrimido el pasado 4 de marzo el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado para mantener las medidas alternativas.

Pak y Corbeta agregaron en el escrito que corresponde aplicar la prisión preventiva, más aún considerando que la condena de Erico Galeano Segovia fue confirmada el pasado 4 de mayo por el Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado.

Lea más: Erico Galeano recurre a la Corte buscando anular su condena a 13 años de cárcel

El exparlamentario colorado estuvo con arresto domiciliario desde el 26 de septiembre hasta el 26 de diciembre de 2023. Esos tres meses se computan como parte de su condena, que es de 13 años de cárcel, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.