Encarnación: estudiante secundaria sufrió picadura de alacrán en el colegio

La asesora legal de la Dirección Departamental de Educación en Itapúa, Liz Barboza, informó sobre el episodio que ocurrió a las 11:00 de la mañana de este miércoles 20 de mayo, en un colegio céntrico de la ciudad de Encarnación. Una estudiante del tercer año de la media sufrió una picadura de alacrán en la parte posterior del cuello.

El hecho se registró cuando la joven ingresó al aula de clases y el arácnido cayó del techo hacia su cuello. La misma fue derivada en una ambulancia hasta el Hospital Regional de Encarnación del Instituto de Previsión Social (IPS) para recibir atención de emergencia.

Por su parte, Barboza explicó que solicitarán informes a la supervisión de la institución. Preliminarmente, manifestó que se espera que los responsables del colegio realicen una inspección, limpieza y fumigación del sitio donde ocurrió el episodio.

La abogada explicó que cada institución educativa debe contar con un comité de prevención de riesgos, que debe estar encargado de monitorear las condiciones de la infraestructura de las escuelas y colegios. “Asegurar un ambiente seguro es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias”, acotó.

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Fuera de peligro

La directora del IPS, doctora Patricia Silvero, manifestó que la adolescente no registró indicios de posible envenenamiento por la picadura y que aparentemente fue superficial. El tratamiento que recibió fue para mitigar el dolor, manifestó.

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La estudiante habría sido dada de alta posteriormente y su caso no revistió peligro, según detalló. Indicó que es importante identificar el tipo de animal que ocasiona esta clase de lesiones para descartar accidentes ofídicos.

Explicó que existen varios tipos de alacranes y que en su mayoría no son venenosos. En caso de que se presenten signos de envenenamiento, refirió que el protocolo recomienda la aplicación de un antídoto que no tienen en la previsional. No obstante, a través de convenios, el insumo puede ser conseguido en el centro asistencial de referencia, que en este caso sería el Hospital General de Itapúa (HGI).

En casos graves, los antídotos deben aplicarse dentro de las primeras 6 horas, por lo que una picadura de alacrán debe ser tratada siempre como una urgencia y se debe acudir al centro asistencial más cercano de inmediato.

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Alacranes en Paraguay

En Paraguay existen catorce especies de alacranes, pero solo una es de importancia médica y alta toxicidad, el Tityus trivittatus. Su veneno es neurotóxico y potencialmente letal. El tratamiento específico consiste en la administración de suero antiescorpiónico (antídoto), aplicado exclusivamente en centros hospitalarios.

Este arácnido es de color castaño claro, tiene tres franjas longitudinales oscuras en el lomo, pinzas largas y finas, y un aguijón doble, uno principal y uno secundario o “falso aguijón”. Habita principalmente en zonas urbanas y se alimenta de cucarachas.

El veneno puede generar dolor intenso y ardor en la zona de la picadura, inflamación, enrojecimiento y adormecimiento. Los síntomas sistémicos o de gravedad son vómitos, diarrea, salivación, sudoración, taquicardia seguida de bradicardia, dificultad respiratoria y alteraciones en la presión arterial.