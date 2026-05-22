A Ultranza: audiencia preliminar para Gianina García será en junio

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía tuvo por recibida la acusación contra Gianina García Troche, presentada en el marco del caso A Ultranza por el fiscal Deny Yoon Pak por la presunta comisión de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ahora la uruguaya debe afrontar audiencia preliminar.

En ese contexto la magistrada la convocó para el 9 de junio, a las 9:00, para llevar a cabo la diligencia. En esta instancia procesal, la jueza del caso deberá aplicar el derecho y resolver si eleva la causa contra Gianina García a la etapa de juicio oral y público.

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Igualmente, para este trámite procesal Montanía resolvió que Gianina García participe por medios telemáticos, a fin de no poner en riesgo su traslado y evitar un despliegue innecesario de las fuerzas de seguridad del Estado.

La acusación fiscal contra la uruguaya y pareja de Sebastián Marset, presentada en la noche del miércoles 20 de mayo, es por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44 de la Ley N° 1881) en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, en cuanto al ocultamiento y simulación del origen del dinero ilícito.

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