Trampa en Eusebio Ayala: peligroso pozo ya perjudicó a docena de vehículos y amenaza el tránsito

Un peligroso pozo abierto sobre la transitada avenida Eusebio Ayala, entre Mecánicos de la Aviación y Guido Boggiani, se convirtió en una trampa mortal para quienes ingresan diariamente a la capital. El enorme hueco se originó hace más de un mes en un antiguo registro del desagüe pluvial, situado en el carril derecho, luego de ceder y perder parte de la rejilla de protección de hierro.

Ante la total falta de interés e inacción por parte de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), los vecinos y los comerciantes de la zona se vieron obligados a señalizar el lugar de manera precaria. Para alertar a los conductores y evitar tragedias mayores, colocaron tambores viejos, ramas de árboles y cintas amarillas de precaución, elementos que evidencian el desamparo institucional en la vía pública.

Según los relatos de los trabajadores del sector, la desidia de las autoridades ya provocó que más de diez vehículos cayeran en la fosa durante las últimas semanas, registrándose múltiples accidentes. El impacto en este tramo asfaltado es tan severo que en los alrededores de la rejilla rota todavía permanecen restos de cubiertas destruidas y autopartes de los rodados que sufrieron costosos daños mecánicos.

El contraste con las cuestionadas obras del desagüe pluvial del Abasto

Los afectados lamentan que el carril de salida de la misma avenida fuera intervenido durante meses, incluso hasta inicios de este año, por las obras de desagüe pluvial del Abasto. Sin embargo, a pesar de dicho despliegue técnico y logístico en la calzada contraria, el municipio capitalino no programó ninguna tarea de mantenimiento ni reparación sobre el destruido carril de ingreso a la ciudad de Asunción.

La obra del desagüe pluvial del Abasto fue adjudicada por la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez al Consorcio Pluvial Abasto, firma integrada por las empresas Covipa y Chaves Construcciones. El grupo empresarial, representado legalmente por Óscar Antonio Rubiani, recibió el contrato por un monto total de G. 71.393 millones, de los cuales ya constan desembolsos ejecutados por valor de G. 36.701 millones según la DNCP.

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Esta exclusión de las mejoras viales se suma al descontento generalizado debido a que la misma arteria sufre actualmente nuevas intervenciones a un kilómetro de distancia, en el marco del Plan Asu 400 cuadras. Estas tareas se ejecutan en sectores cuyas reparaciones no se consideraban prioritarias y no resuelven estas urgencias puntuales de la infraestructura, consiguiendo únicamente generar un caótico tráfico vehicular diario.

Estas obras son parte del contrato de “mejoramiento vial de calles y avenidas de la ciudad de Asunción”, identificado bajo el ID 421.591, adjudicado bajo la modalidad de contrato abierto a la firma Constructora Feldmann SA, por G. 9.000 millones.

Millonarios fondos para desagüe pluvial en Asunción bajo la lupa

El panorama de abandono vial contrasta fuertemente con las cifras financieras de la institución, considerando que los contribuyentes de Asunción abonaron durante el año 2025 más de US$ 7,3 millones.

Este millonario aporte ciudadano, destinado específicamente a la construcción y mantenimiento de los desagües pluviales de la capital, consta en el Balance General 2025, rechazado por la Junta Municipal.

Pese a las millonarias recaudaciones, la ciudad capital sigue inundándose con cada lluvia debido a la falta de la infraestructura que había sido prometida por el exintendente Rodríguez mediante los fondos de los bonos G8.

El desvío de los bonos G8 y el caótico legado de “Nenecho” Rodríguez

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales” como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de esos fondos, que debían ser para obras de infraestructura al pago de salarios y otros gastos corrientes.

Rodríguez renunció en agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación del contundente informe de la intervención. Sobre su gestión pesan al menos 8 causas penales, incluida una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los detergentes de oro. Pese a esto, Nenecho busca volver a la Junta Municipal en las próximas elecciones municipales.