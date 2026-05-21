IPS: detectan millonarias pérdidas por alquileres de equipos en traumatología

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) analizó durante su sesión de esta mañana la viabilidad de adquirir equipamiento médico propio para cirugías de alta complejidad y la posible optimización de sus servicios de diagnóstico por imágenes.

Isaías Fretes, presidente del seguro social, afirmó que de este modo se buscará reducir la dependencia de alquileres y tercerizaciones que afirmó, representan gastos operativos elevados y listas de espera ineficientes.

Inversión en equipamiento para el servicio de Traumatología

En el marco del convenio con la Universidad Privada del Este, el Consejo debatió la adquisición de instrumentos para artroscopía destinados al Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi. El debate giró en torno al alto costo que representa para el IPS el alquiler constante de estos equipos.

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Según datos expuestos por la Gerencia de Salud, a cargo de Derlis León, el costo del alquiler por cada intervención de rodilla, que muchas veces recae sobre el asegurado, asciende a G. 2.600.000. Con un promedio de hasta 150 pacientes mensuales, el instituto destina cerca de G. 390 millones al mes en concepto de alquiler.

El presidente del Consejo fue contundente al señalar la desprolijidad histórica de esta gestión: “¿Se imaginan ustedes la desprolijidad? 10 años que se viene alquilando esto. Con un mes de alquiler se salva el costo del equipo. Déjate de joder”, expresó tras resaltarse que durante ese tiempo, se han invertido más de G. 46.000 millones en alquiler de equipos quirúrgicos.

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La propuesta fue aprobada por la mayoría, bajo el argumento de que la inversión no solo atiende una necesidad asistencial urgente —con una lista de espera de 400 pacientes—, sino que también cumple fines académicos para la formación de posgrado. No obstante, la postura no fue unánime; el consejero José Jara Rojas emitió su voto en disidencia, solicitando un dictamen técnico-legal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asegurar que la modalidad de adquisición no evada la Ley de Suministros y Contrataciones Públicas.

Tercerización en el interior: ¿Conviene seguir pagando por el servicio?

El segundo eje de debate se centró en la tercerización de servicios de resonancia y tomografía en el Hospital Regional de Ciudad del Este. El consejo coincidió en que los informes actuales presentados por las áreas técnicas son insuficientes para justificar la continuidad del modelo actual, que le cuesta al IPS cerca de G. 500 millones mensuales.

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Durante la sesión, se cuestionó la falta de análisis a largo plazo. Las autoridades sugirieron que el modelo actual es conveniente solo en el corto plazo por la carencia de equipos y especialistas en el diagnóstico por imágenes en el interior, pero es financieramente insostenible.

“El tiempo es vida”, recordó el presidente al enfatizar la necesidad de mejorar la capacidad resolutiva local para que los pacientes del interior no deban desplazarse hasta Asunción. Se planteó que, con la adquisición de equipos propios (un tomógrafo de 64 cortes, por ejemplo), el IPS podría tercerizar únicamente el informe médico, lo cual resultaría significativamente más barato.

Hacia una nueva política de gestión

Como resultado, el Consejo resolvió conformar una mesa de trabajo interinstitucional integrada por las áreas de Medicina, Salud y Finanzas. El objetivo es presentar un estudio consolidado que compare los costos reales de la tercerización frente a la inversión en infraestructura propia.

La hoja de ruta marcada por el Consejo apunta a tres pilares:

Protocolarización : Establecer normas claras para las derivaciones médicas y la emisión de órdenes, facilitando el control administrativo.

Descentralización : Enviar especialistas a sus zonas de origen para aumentar la productividad y reducir gastos de desplazamiento tanto para el asegurado como para la institución.

Análisis de factibilidad: Demostrar, con datos precisos, que la compra de bienes es superior al modelo de alquiler.

“Si nosotros tenemos la máquina y solamente le enviamos al técnico que haga el estudio, va a salir mucho más económico. En el corto plazo, hoy, obvio que conviene la tercerización, pero si hacemos un buen estudio financiero, la compra va a ser más conveniente en el largo plazo”, concluyó el Consejo, subrayando que la meta final es el ahorro institucional y la agilidad en la atención a los asegurados.