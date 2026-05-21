IPS declara alerta por stock crítico de fármacos y audita contratos vigentes

En una jornada marcada por debates de alta tensión técnica, administrativa e incluso histórica, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la conducción de su presidente, Isaías Fretes, desnudó los históricos cuellos de botella que afectan la gestión de compras del seguro social.

Entre el desabastecimiento crítico de medicamentos y las alarmantes cifras de baja ejecución de contratos vigentes, las autoridades se vieron obligadas a exigir cronogramas de contingencia y a abrir un debate científico sobre la pertinencia de la compra de insumos cuya vigencia clínica data de inicios del siglo XX.

Medicamentos con stock crítico bajo la lupa

El primer punto de fricción administrativa se desató durante el tratamiento del expediente correspondiente a la adquisición de medicamentos calificados con stock crítico para la red sanitaria del IPS.

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“Estamos hablando de medicamentos que están en un stock crítico. Tenemos que hacer prioridades y proteger a nuestros asegurados”, expresó Fretes, resaltando el apremio por evitar el desabastecimiento en las farmacias del instituto.

El debate escaló cuando Mirtha Arias, designada con representante de los Trabajadores Aportantes tras la renuncia de Víctor Insfrán, lanzó una dura interrogante dirigida a las áreas operativas de compras: “¿Por qué se llegó a este punto? El stock es crítico y la ejecución histórica es muy baja. Hay que darle una mirada profunda de por qué se esperó a llegar a esta situación”.

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Ante la urgencia, el Consejo aprobó el pliego bajo la condición de exigir un “pequeño esfuerzo” al personal técnico institucional, obligándolos a trabajar durante todo el fin de semana para procesar la resolución y garantizar la celeridad que el estado crítico de los medicamentos demanda.

El caso de la “Solución de Dakin”

Una de las discusiones más profundas de la sesión de esta mañana, tuvo que ver con la propuesta para autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 075/24, suscrito con la firma Macro Science S.A., en el marco de la LPN – SBE N° 65/23 para la adquisición de antisépticos y desifectantes de uso hospitalario para el IPS. El debate se concentró específicamente en un insumo: la Solución de Dakin-Carrel.

La consejera Bettina Albertini recomendó solicitar formalmente a la Gerencia de Salud un informe pormenorizado debido a la bajísima ejecución contractual de dicho producto. Se constató que el contrato —suscrito originalmente en el año 2022— registra apenas un 29% de ejecución tras cuatro años de vigencia.

La preocupación por los contratos semiparalizados sumó el respaldo de la consejera Mirtha Arias, quien exigió que las alertas de baja ejecución se activen antes del vencimiento de los contratos para evitar desabastecimientos.

Duro cuestionamiento de Fretes al cuadro básico del IPS

Fretes, presidente del IPS objetó la lógica de seguir adquiriendo la Solución de Dakin-Carrel. Apoyado en su faceta académica —e invitando a los presentes a leer su libro El rigor médico ante la Guerra del Chaco— Fretes dictó una cátedra histórica sobre el insumo.

Tras el relato, Fretes preguntó: “¿Por qué en pleno año 2026 el IPS sigue usando la Solución de Dakin de 1910 versus los antisépticos actuales?”. El presidente sugirió que la bajísima ejecución del contrato es la prueba clínica de que los médicos ya no la utilizan en la práctica moderna.

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Para zanjar la cuestión con rigor científico, Fretes propuso paralizar la firma de la adenda e invitar a los jefes de los servicios de Urología y Cirugía Vascular —unidades que aún la requerirían para el tratamiento de pie diabético— a fin de iniciar un estudio científico que compare la Solución de Dakin con las alternativas farmacológicas contemporáneas.

Fretes aclaró que si la evidencia científica no la respalda, el producto será definitivamente dado de baja del cuadro básico. El punto quedó pendiente de resolución para el próximo martes.

El plan para frenar el vencimiento de insumos

Durante la sesión del Consejo, se debatió también sobre la conveniencia de generalizar las “cartas de compromiso de canje” en los contratos de compra de insumos médicos de gran volumen.

Esta herramienta legal obliga a las firmas proveedoras a cambiar los productos ante el peligro inminente de vencimiento, evitando que el patrimonio institucional se “pierda en los anaqueles de los parques sanitarios”.