“IPS no es beneficencia”: en Villa Santo Domingo, viviendas se ocupan gratis desde 2012

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), liderado por Isaías Fretes, destapó una escandalosa rosca de morosidad y descontrol patrimonial en la administración de sus bienes de renta.

Durante la sesión de ayer jueves 21 de mayo, las autoridades revelaron que en el complejo residencial Villa Santo Domingo —ubicado en una zona de altísimo valor inmobiliario sobre la avenida Santísimo Sacramento— 22 de sus 40 viviendas se encuentran judicializadas desde el año 2012. Sus ocupantes llevan 14 años habitando de forma gratuita sin abonar un solo guaraní en concepto de canon o alquiler, ocasionando esto un millonario perjuicio al IPS por lucro cesante.

El descalabro inmobiliario saltó a la luz a raíz del rotundo fracaso del Concurso de Ofertas N° 1/2026 para el arrendamiento de una de las pocas casas que se encuentran desocupadas y en óptimas condiciones para ser habitable. La previsional estableció un canon base mensual de G. 4.150.000, pero el único oferente que se presentó propuso pagar apenas G. 2.000.000. Al violar la normativa del pliego, que prohíbe adjudicar por debajo de la base, el concurso fue declarado desierto.

“El IPS no es una institución de beneficencia”

La revelación de que más de la mitad del complejo residencial está ocupada de forma ilegal y sin reportar ingresos, desató la indignación del presidente de la previsional, Isaías Fretes. Al enterarse de que los expedientes duermen en los juzgados desde 2012, Fretes exigió un cambio radical.

“Vamos a hablar en un lenguaje más pueblerino: ¿No pagaban su alquiler desde el año 2012? El Instituto de Previsión Social no tiene por qué ser una institución de beneficencia. Hay dinero invertido en esta institución y hay un universo demasiado grande de asegurados a los que nosotros tenemos que asegurarles el patrimonio”, enfatizó.

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La gravedad de la situación interna se profundizó al confirmarse que entre los moradores morosos se encuentra personal de la propia institución. Ante esto, Fretes replicó con dureza: “Quiero saber quiénes habitan esas casas, cuánto pagan por ellas y, en el sentido del pago, cuántos años hace que no pagan”.

¿Dónde se ubica la Villa Santo Domingo?

El complejo residencial Villa Santo Domingo, se encuentra en una de las zonas de mayor cotización inmobiliaria y estratégica de la capital, sirviendo como un pulmón residencial directamente conectado al complejo sanitario de la institución.

Geográficamente, la propiedad se sitúa al costado del predio del Hospital Central. El eje de referencia está marcado por la avenida Santísimo Sacramento, desde las inmediaciones de FIPSA (también propiedad del IPS) hasta intersectar con la calle Doctor Manuel Peña, arteria que delimita el lateral del nosocomio central.

El cuadrante que compone el complejo inmobiliario de la previsional se despliega de manera transversal desde Sacramento, extendiéndose hacia el fondo hasta topar con los límites del Parque de la Salud del IPS. Esta ubicación de privilegio —rodeada de centros asistenciales de alta complejidad, laboratorios y áreas verdes protegidas— es lo que eleva el valor comercial de las viviendas y vuelve aún más crítico el perjuicio económico por las 22 propiedades ocupadas de forma irregular desde el año 2012.

El dilema de la nula rentabilidad de las propiedades del IPS

Este escándalo en la Villa Santo Domingo no es un hecho aislado, sino que se suma a un largo historial de debates en el seno del Consejo respecto al destino de los bienes de renta del IPS. En sesiones anteriores del presente año, las autoridades ya habían puesto sobre la mesa la preocupante realidad inmobiliaria del instituto, que cuenta con un valor contable de G. 1.974 billones distribuido en 776 propiedades.

Hasta hace unos meses, el rendimiento promedio reportado de estas propiedades era de apenas un 0,78%, una cifra calificada de “alarmante” e ineficiente por analistas económicos. En debates previos, se consideraron propuestas de reforma estructural que incluían la intención de enajenar (vender) los inmuebles ociosos e improductivos o, en su defecto, cederlos a terceros bajo contratos de fideicomiso o arrendamiento de largo plazo con inversión privada obligatoria.

La justificación esgrimida en sesiones pasadas fue que el IPS carece de la estructura administrativa para actuar como inmobiliaria, lo que genera inmuebles abandonados o usurpados. Recientemente, el propio Fretes había anunciado una fiscalización integral tras detectarse que, por el total de tierras y edificios históricos arrendados en el país, el IPS recibía apenas una fracción mínima de lo que dictan los precios de mercado.

¿Qué resolvió el IPS en sesión?

Finalmente, el Consejo resolvió separar las acciones para no perjudicar los ingresos de la previsional. Por un lado, se aprobó declarar desierto el concurso actual y autorizar de forma inmediata un nuevo llamado de arrendamiento para la vivienda vacía, manteniendo el canon base de G. 4.000.000.

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Por el otro, de manera paralela e independiente, se ordenó la apertura inmediata de una auditoría interna profunda y la intervención de la Asesoría Jurídica para acelerar los juicios de desalojo y el reclamo de las deudas acumuladas contra los ocupantes irregulares de las viviendas de la Villa Santo Domingo.