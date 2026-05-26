IPS endurece requisitos para subasta de bienes; rechazan venta directa y concursos cerrados

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) definió una postura técnica unificada frente al borrador de reglamento de enajenación de inmuebles propuesto por la Superintendencia de Pensiones.

Ante la magnitud del patrimonio del IPS —que suma aproximadamente 2 billones en reservas, con 1,9 billones representados en 776 inmuebles titulados—, las autoridades de la institución han solicitado modificaciones clave para evitar riesgos de corrupción y especulación en futuras ventas.

IPS rechaza la “venta directa” y concursos cerrados

Durante la sesión de esta mañana, Vanessa Cuba, de la Gerencia de Prestaciones Económicas, expuso las observaciones institucionales. El punto de mayor tensión fue la propuesta de la Superintendencia de permitir modalidades como el “concurso cerrado” o “venta directa”.

El Consejo rechazó categóricamente cualquier mecanismo que no sea la subasta pública. Al respecto, se vertieron fuertes críticas sobre la posibilidad de invitar a privados a participar de concursos cerrados.

Isaías Fretes, presidente del IPS, advirtió que esto facilitaría irregularidades. “O sea, entre gallo y medianoche, yo le invito a mi amigo y le digo, acá hay un mobiliario que se quiere vender. Eso es un concurso cerrado ofrecido”, expresó Fretes, calificando la propuesta de la Superintendencia como peligrosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se establecen garantías contra la especulación

Otra de las recomendaciones fundamentales es la exigencia de una garantía de mantenimiento de oferta del 10%. Según explicó Cubas, este requisito es vital para evitar que los oferentes retiren sus propuestas tras ganar una subasta.

Lea más: IPS administra inmuebles por US$ 304 millones, pero el rendimiento anual apenas llega a 0,95%

Asimismo, Fretes cuestionó duramente la propuesta de aplicar descuentos sobre la tasación inicial en caso de que los llamados sean declarados desiertos (llegando al 75% o hasta el 50% del valor original). El presidente advirtió sobre el riesgo de manipulación de estos llamados: “¿Quiere decir que se puede hacer una pequeña publicación en un diario que nadie lee, le aviso a mi socio y espero que la tasación baje el 50% y ahí le doy al socio? Dejate de joder”, expresó Fretes.

Estándares de ética y honorarios

El Consejo también instó a fortalecer el régimen de inhabilidades, prohibiendo la participación en subastas a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las autoridades de IPS, en línea con la Constitución Nacional y las normas de contrataciones públicas.

Para asegurar la transparencia en los pagos a rematadores y tasadores, el Consejo acordó que el reglamento debe remitirse supletoriamente a la Ley 2196/2005 y al Código Procesal Civil, eliminando cualquier ambigüedad que permitiera discrecionalidad en los honorarios.

Lea más: “IPS no es beneficencia”: en Villa Santo Domingo, viviendas se ocupan gratis desde 2012

La nota institucional, que incluye un cuadro comparativo con todas estas observaciones, será remitida de inmediato a la Superintendencia de Pensiones. El Consejo de Administración dejó claro que, dada la delicadeza de los activos en juego, la institución no admitirá normas que flexibilicen la venta de su patrimonio, reafirmando que el objetivo de estas modificaciones es “enriquecer ese reglamento” para garantizar que cualquier futura enajenación se realice bajo estrictos estándares de transparencia.