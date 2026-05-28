Administración Bello normalizó la coima, asegura Lilian Samaniego

La senadora Lilian Samaniego, líder del movimiento Causa Republicana, lanzó duras críticas al oficialismo colorado y, en especial, al candidato a intendente de Asunción por el cartismo Camilo Pérez, a quien calificó como “el candidato del continuismo”.

“Camilo Pérez es más del continuismo de una gestión que nunca dijo qué pasó con los 500 millones, y que mantiene la ciudad abandonada”, dijo Lilian Samaniego.

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Manifestó que la Municipalidad de Asunción está secuestrada por los oportunistas que no buscan el bien común de los ciudadanos y que las elecciones del 7 de junio serán un plebiscito para el gobierno nacional.

Nenecho a la concejalía

La senadora Samaniego cuestionó el estado en que se encuentra Asunción, señalando que la capital “está triste, llena de baches y plazas abandonadas”, producto de la administración cartista.

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“Ellos tienen ahora a un candidato a concejal, que tuvo que renunciar por su pésima gestión. Ahora está investigado, pero nunca dijeron que pasó de los 500 millones. Ahora le tienen nuevamente como candidato a concejal“, manifestó Samaniego en referencia al exintendente Oscar ”Nenecho” Rodríguez.

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Manifestó además que su sucesor, el cartista Luis Bello, nunca saneó la administración municipal y que incluso normalizó la coima.

“Lamentablemente, debo decir que el intendente actual es pro coima, eso dicen los empresarios. En la Municipalidad de Asunción se normalizó la coima y eso representa Camilo Pérez”, sostuvo la senadora Lilian Samaniego en referencia al actual intendente Luis Bello.

Manifestó que los colorados auténticos están cansados de candidatos alquilados o de otros partidos que impone el cartismo, por lo cual considera que las elecciones municipales serán un termómetro para el Partido Colorado.