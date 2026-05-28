Política
28 de mayo de 2026 a la - 12:30

Administración Bello normalizó la coima, asegura Lilian Samaniego

Luis Bello(ANR-HC), ahora intendente de Asunción, junto al exintendente Oscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC).
Luis Bello(ANR-HC), ahora intendente de Asunción, junto al exintendente Oscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC).Gentileza

La senadora Lilian Samaniego (ANR-CR) indicó que el cartista Camilo Pérez representa el continuismo de Óscar “Nenecho” Rodríguez, que tuvo que renunciar por su pésima gestión y Luis Bello, es considerado coimero y más de lo mismo. La senadora indicó que en la Municipalidad de Asunción se normalizó la coima.

Por ABC Color

La senadora Lilian Samaniego, líder del movimiento Causa Republicana, lanzó duras críticas al oficialismo colorado y, en especial, al candidato a intendente de Asunción por el cartismo Camilo Pérez, a quien calificó como “el candidato del continuismo”.

“Camilo Pérez es más del continuismo de una gestión que nunca dijo qué pasó con los 500 millones, y que mantiene la ciudad abandonada”, dijo Lilian Samaniego.

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Manifestó que la Municipalidad de Asunción está secuestrada por los oportunistas que no buscan el bien común de los ciudadanos y que las elecciones del 7 de junio serán un plebiscito para el gobierno nacional.

Nenecho a la concejalía

La senadora Samaniego cuestionó el estado en que se encuentra Asunción, señalando que la capital “está triste, llena de baches y plazas abandonadas”, producto de la administración cartista.

“Ellos tienen ahora a un candidato a concejal, que tuvo que renunciar por su pésima gestión. Ahora está investigado, pero nunca dijeron que pasó de los 500 millones. Ahora le tienen nuevamente como candidato a concejal“, manifestó Samaniego en referencia al exintendente Oscar ”Nenecho” Rodríguez.

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Manifestó además que su sucesor, el cartista Luis Bello, nunca saneó la administración municipal y que incluso normalizó la coima.

“Lamentablemente, debo decir que el intendente actual es pro coima, eso dicen los empresarios. En la Municipalidad de Asunción se normalizó la coima y eso representa Camilo Pérez”, sostuvo la senadora Lilian Samaniego en referencia al actual intendente Luis Bello.

Manifestó que los colorados auténticos están cansados de candidatos alquilados o de otros partidos que impone el cartismo, por lo cual considera que las elecciones municipales serán un termómetro para el Partido Colorado.