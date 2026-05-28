JEM toma conocimiento sobre pérdidas del IPS y proponen consulta sobre alquileres

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento sobre situación de pérdidas millonarias que afectan al Instituto de Previsión Social (IPS), en base a publicaciones periodísticas a las que dio lectura el actuario del órgano, abogado César Quintana. Así el 26 de junio próximo se cumplirá el plazo a modo de que, si no hay acusación particular, el pleno quede habilitado para actuar de oficio.

Quintana refirió que, en la publicación periodística se hacía mención la pérdida de G. 80.000 millones para el IPS, específicamente en relación con una propiedad del Chaco paraguayo. De hecho, detalló, hay un caso judicializado sobre reivindicación de inmueble impulsada por la previsional, que tiene una superficie de 16.234 m2.

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Con relación a ese inmueble del IPS, el caso según recoge un informe del exconsejero Carlos Pereira, ya tiene sentencia definitiva en favor de estancias de la zona, que anteriormente habían arrendado de la institución esa extensión de tierra y actualmente mantienen la posesión legal de la propiedad.

Por su parte, el ministro de la Corte y vicepresidente 2° del JEM César Antonio Garay Zuccolillo, propuso al pleno “se libre considerado y respetuoso oficio de consulta al novel presidente del IPS –Dr. Isaías Fretes- para que la asesoría jurídica del IPS explique e ilustre, no solo al JEM, sino a la opinión pública, a los asegurados y a los empleadores por qué el ocio y la pérdida económica de G. 80.000 millones solamente en el alquiler o como se llame, la ocupación temeraria de los inmuebles en el Chaco boreal”.

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Cabe señalar que esta diligencia propuesta por Garay Zuccolillo recién será analizada tras cumplirse el plazo, fijado para el 26 de junio, en atención a que la misma por lo general se lleva a cabo en el marco de una investigación preliminar. Se debe precisar que recién en la fecha citada el JEM decidirá si inicia una investigación preliminar o enjuiciamiento contra alguna autoridad judicial.

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Ministro César Garay califica de nefasta la situación del IPS

En el punto de asuntos varios, durante la sesión del jueves, el ministro César Garay Zuccolillo expresó su “legítima y válida preocupación como ciudadano”, en cuanto a las “informaciones que está publicando la prensa respecto a lo acaecido en el IPS, también en mi condición de asegurado hace muchos años, por el desempeño cabal de mis cátedras universitarias en la Universidad Nacional y Católica, donde puntualmente realizo los aportes de ley”.

“Estamos viviendo la coyuntura más nefasta ante la estoica actuación y desempeño del nobel presidente del IPS, reconocido como catedrático universitario”, relató Garay.

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Añadió en este contexto, “ayer, para no ir tan atrás en el tiempo publican que han perdido o no se ha recaudado, que es lo mismo a efectos de tesorería G. 80.000 millones, por tierras de la institución en el Chaco Boreal”.

Al respecto refirió que las informaciones de prensa señalan que “fueron avalados contratos de dominios con la institución o con el despojo a la institución para no pagarle las mensualidades que corresponden por ley en los contratos de alquileres y con plazos de gracia que no existen en ninguna ley por supuesto de locación, de dos años o de 24 meses”, según indicó Garay.

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“Eso señora es, ni siquiera me animo a decirle disfrazado, es un asalto a las arcas del contribuyente que somos los asegurados y también los empleadores, quienes abonamos mensualmente el canon que fija la ley y, resultando que cotejando todas las deudas que tiene la institución suman, en más o en menos, más de US$ 1.000 millones”, subrayó el ministro de la Corte César Garay.

Por último expresó: “yo ya tengo muchos años señora (dirigiéndose a Alicia Pucheta), y no conozco que el tesoro público haya estado tan comprometido”.