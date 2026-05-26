IPS busca recuperar el control de 40 viviendas en la Villa Santo Domingo

La situación de las 40 viviendas obreras del Instituto de Previsión Social (IPS) ubicadas en la Villa Santo Domingo, fue nuevamente objeto de un intenso debate durante la sesión de esta mañana del Consejo de Administración.

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Tras años de negligencia y procesos judiciales estancados, las autoridades del seguro social han decidido intervenir para recuperar el patrimonio de los jubilados, marcado por ocupaciones irregulares, cánones irrisorios y una gestión judicial calificada por Isaías Fretes, presidente del IPS, como ineficiente.

Villa Santo Domingo, un patrimonio subutilizado y en litigio

El inventario presentado ante el Consejo revela un panorama crítico. De las 40 viviendas del complejo, 26 casas se encuentran en procesos judiciales iniciados hace más de una década; 11 están arrendadas con contratos actualizados recientemente y el resto se destina a dependencias institucionales como el Centro de Regulación Médica y Gestión de Ambulancias (CAMIPS) y Medicasa.

Durante la sesión, los consejeros expresaron su frustración al analizar la falta de avances en los desalojos y la recuperación de deudas, señalando que el principal obstáculo reside en la ineficiencia del Poder Judicial, donde los juicios ejecutivos se prolongan durante años sin una resolución definitiva.

“Justicia” en los cánones y el futuro del predio

Gladys Vera, gerente Financiera del IPS informó que, desde abril de 2026, se notificó a los arrendatarios un cálculo actualizado de los alquileres —promediando G. 1.4 millones—, ajustado al valor de mercado, ya que anteriormente se pagaban montos “irrisorios” que no habían sido actualizados en una década.

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Vera explicó que en algunos casos, los montos apenas son de entre G. 600 mil a G. 800 mil, aclarando que son de vieja data. “Se hizo el cálculo de cuánto deberían de pagar hoy y se les notificó para regularizar la situación. La última notificación es del 25 de abril del 2026, conforme al precio del mercado”, indicó.

Hugo Díaz, director de Inversiones detalló que tras la notificación, se brindó un plazo de cinco días y que en ese tiempo una sola persona respondió aceptando el canon actual remitido por el IPS. “Tenemos que ir pensando en la venta de toda esa zona que es muy costosa. Nuestra renta es muy baja; creo que una venta del terreno o una construcción de otro tipo va a rendir mucho más”, señaló el consejero Jimmy Jiménez.

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El consejero José Jara Rojas sugirió ir más allá de la vía civil tradicional e iniciar sumarios administrativos a aquellos funcionarios activos del IPS que ocupan inmuebles de la institución y mantienen deudas en sus obligaciones como locatarios.

Exigencia de responsabilidades

El presidente del IPS, Isaías Fretes exigió un informe detallado sobre el estado de cada uno de los 26 juicios en proceso y cuestionó duramente la actuación de los abogados encargados de las causas judiciales. “Quiero saber quiénes son los abogados encargados de esto para individualizar a ese profesional; si el inconveniente ha sido por una falta de diligencia, tomaremos las medidas”, sentenció.

La Villa Santo Domingo se encuentra dentro del distrito de Santísima Trinidad. Su territorio está delimitado por las calles y avenidas Doctor Manuel Peña y avenida Santísimo Sacramento.

Durante la sesión, el director de Inversiones, Hugo Díaz, recordó que el predio de la zona de Santo Domingo proviene de un terreno de 49 hectáreas adquirido por el IPS en 1945 por un valor irrisorio de G. 138 mil.

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Diaz explicó que, de esa superficie original, 10 hectáreas fueron vendidas al Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que el resto fue distribuido entre diversos proyectos e instituciones, tales como el FIPSA (actualmente alquilado al Club Olimpia), el Parque de la Salud, el Parque Urbano y el laboratorio de producción.

El Consejo concluyó que, antes de desarrollar cualquier proyecto estratégico en el lugar —que se perfila como una zona clave para futuras expansiones del Hospital Central—, es imperativo sanear la situación legal del predio.