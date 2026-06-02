Licitación “Braulio”: IPS destraba compra de insumos de hemodinamia

En una sesión marcada por la autocrítica y la urgencia, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) informó sobre el destrabe de una licitación vital para el área de hemodinamia, un proceso identificado internamente como “Licitación Braulio” y destinado a poner fin a la escasez crítica de materiales, lo que pone en riesgo la atención de pacientes cardíacos.

El nombre responde a un caso emblemático y doloroso: el fallecimiento de Braulio Vázquez en el Hospital Central el pasado 28 de enero, que ocurrió debido a la carencia de equipos médicos operativos como angiógragos y la falta de disponibilidad de insumos esenciales de hemodinamia.

Lea más: IPS: tras crisis y muerte, reactivan servicio de Hemodinamia en Hospital Central

Durante la sesión de esta mañana, el Consejo del IPS abordó con severidad la crisis reciente, enfatizando que la falta de insumos de hemodinamia llegó a niveles críticos. El presidente del seguro social, Isaías Fretes, reconoció la gravedad de la situación, describiéndola como un “trance difícil” que, afortunadamente, no arrojó más víctimas fatales gracias al apoyo académico y operativo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El caso “Braulio”: la lección aprendida

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, confirmó que, tras meses de bloqueo, finalmente se procedió hoy a la apertura de sobres de la licitación para la adquisición de insumos de hemodinamia, que se arrastra desde el año 2024 y que provocaron una interrupción peligrosa en el tratamiento de patologías cardíacas.

Rodríguez confirmó que el proceso contó con la participación de 11 oferentes y se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de ofertas. Con un presupuesto estimado de G. 21.849.312.380, este llamado es vital para el área cardiovascular. La licitación abarca 129 lotes de productos especializados, tales como catéteres, introductores y alambres guía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: IPS acelera compra de medicamentos críticos: 29 empresas pujan en licitación de urgencia

“Es una situación que nunca debió haber pasado. Nos puso en una situación extremadamente difícil y todos sentimos ese estrés. El corazón no espera”, enfatizó Fretes, exigiendo a los equipos administrativos mayor celeridad y previsión en las compras públicas.

Emergencia en suministros y el reto de los monoclonales

La sesión también puso en evidencia problemas recurrentes en la gestión para la administración de otros insumos y medicamentos. La Dirección Operativa de Contratación admitió estar con “stock cero” en ciertos elementos de protección y suministro básico, lo que obliga a acelerar compras vía tienda virtual.

Aunque los consejeros inicialmente propusieron devolver el expediente por falta de claridad, la urgencia de la demanda hospitalaria los llevó a aprobar la rectificación para evitar mayores carencias.

Otro punto crítico discutido fue la sostenibilidad de los medicamentos monoclonales, fármacos de alto costo destinados a enfermedades catastróficas. Fretes planteó la necesidad de explorar mecanismos alternativos de financiamiento, incluyendo la posibilidad de establecer convenios interinstitucionales con entidades binacionales o fundaciones internacionales, buscando reducir la carga presupuestaria y asegurar el suministro continuo para los pacientes.