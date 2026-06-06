Botulismo en Paraguay: dos pacientes estables y una nueva alta

El botulismo alimentario es una intoxicación grave, aunque poco frecuente, que exige atención médica inmediata. En Paraguay, se han confirmado cuatro casos de origen alimentario en las últimas semanas.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), inició una investigación para determinar la fuente exacta de la contaminación, lo que derivó en la clausura preventiva de cinco locales comerciales en Asunción: Azucena, Conejo de Piel de Cordero, El Chimi de Juancho, Locos por el Sándwich y Pickles El Gringo.

Infome médico de los pacientes con botulismo

El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer esta mañana una actualización sobre el estado de los pacientes diagnosticados con botulismo que se encuentran bajo cuidados en el Hospital Central.

De acuerdo con el informe oficial, actualmente dos pacientes permanecen en el Servicio de Terapia Intensiva Adultos I, ambos derivados de sanatorios privados y con diagnóstico confirmado.

Paciente 1 (Mujer, 59 años): Ingresó al centro asistencial el 7 de mayo de 2026. La paciente se encuentra estable, lúcida, afebril y bajo asistencia mecánica respiratoria. Cuenta con traqueostomía y recibe tratamiento antimicrobiano de amplio espectro para cubrir focos pulmonar y gastrointestinal. Actualmente, se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y bajo seguimiento multidisciplinario, mostrando mejoría clínica.

Paciente 2 (Hombre, 62 años): Ingresó el 2 de junio de 2026. Se encuentra en asistencia mecánica respiratoria, lúcido, con traqueostomía y gastrostomía. Su estado es inestable, aunque con descenso de drogas inotrópicas, y recibe tratamiento antimicrobiano de amplio espectro. El paciente es evaluado diariamente por diversas disciplinas médicas desde su ingreso.

El reporte del IPS señala que, hasta la fecha, ya se han otorgado el alta médica a dos pacientes que padecieron la misma afección.

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Botulismo: último caso en Paraguay

Este evento ha sido calificado como un hecho epidemiológico histórico, ya que, según informaron las autoridades sanitarias, no se registraban casos de esta enfermedad en humanos en el país desde hace 30 años. Los pacientes requirieron hospitalización, algunos de ellos en unidades de cuidados intensivos, aunque se reportó que su estado de salud es estable dentro de la gravedad del cuadro.

El miércoles último, desde el IPS se reportó la muerte de un hombre de 30 años que se encontraba internado en la Unidad de Reanimación de Adultos del Hospital Central con sospecha de botulismo. El paciente había comenzado a manifestar síntomas el 19 de mayo y permaneció bajo cuidados intensivos tras su ingreso el 24 de mayo.

Aunque el paciente presentaba síntomas compatibles con la enfermedad, el caso sigue bajo investigación, a la espera de resultados laboratoriales definitivos que confirmen la causa de la muerte.

¿El botulismo es contagioso?

El botulismo no se transmite de persona a persona. La enfermedad es una intoxicación grave provocada por la ingestión de una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. El contagio ocurre exclusivamente a través del consumo de alimentos contaminados.

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El proceso de contaminación sucede de la siguiente manera:

La bacteria Clostridium botulinum vive naturalmente en el suelo y el agua.

El peligro real aparece cuando esta bacteria contamina alimentos que son mal conservados o enlatados de forma casera .

En el interior de frascos cerrados, latas o empaques al vacío donde no hay oxígeno , la bacteria encuentra las condiciones ideales para producir la toxina.

Al ingerir el alimento que ya contiene esta toxina, la persona desarrolla la enfermedad.

Al ser ingerida, esta toxina ataca directamente el sistema nervioso central, pudiendo causar parálisis muscular y poniendo en riesgo la vida si llega a comprometer la respiración, razón por la cual se considera una emergencia médica.

¿Cómo identificar los síntomas de botulismo?

Los signos de alerta pueden manifestarse entre 6 y 36 horas tras el consumo del alimento contaminado, aunque en ocasiones el cuadro puede retrasarse unos días.

En adultos: Se presenta visión doble o borrosa, párpados caídos, boca seca y marcada dificultad para hablar o tragar. También aparece debilidad que inicia en el cuello y rostro, extendiéndose hacia brazos y piernas, además de dificultad para respirar.

En bebés (menores de 1 año): Se observa un estreñimiento fuerte, llanto débil, dificultad para mamar o tomar biberón, y una pérdida de fuerza corporal que se nota al ver al bebé flácido.

La clave en la prevención es la seguridad alimentaria

El botulismo es prevenible mediante prácticas estrictas de higiene y almacenamiento. Ante la mínima sospecha de consumo de una conserva de dudosa calidad, se debe acudir de inmediato al servicio de salud más cercano.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) recuerdan que no se debe probar un alimento que presente mal olor, moho, cambios de color, o que al abrir el envase desprenda burbujas, espuma o gas. Tal como advierte el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), las conservas, escabeches y encurtidos caseros realizados sin la higiene o cocción adecuadas representan un riesgo elevado que no debe subestimarse.