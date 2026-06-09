Concursos de méritos para jefaturas en IPS: así será el proceso de selección

A inicios de mayo, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que ha puesto en marcha un proceso clave para la modernización de su estructura interna: la implementación de concursos de méritos para la selección de jefaturas de departamentos y servicios.

La medida busca asegurar que los cargos de mando medio sean ocupados por personas con la idoneidad técnica necesaria, garantizando así mayor transparencia en la gestión de la previsional.

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Isaías Fretes, presidente del Consejo de Administración, lidera actualmente la coordinación con el Comité de Concurso, el cual se encarga de la protocolización del futuro llamado, con el objetivo explícito de garantizar transparencia e idoneidad técnica en los procesos de selección.

Definición de perfiles: El primer paso

Según explicó el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, la institución se encuentra actualmente en la fase de diseño de perfiles requeridos para cada cargo. Este equipo técnico tiene como meta finalizar la descripción de los requisitos para cada puesto este mes.

“Estamos trabajando con un equipo técnico para establecer los perfiles para el concurso de las jefaturas. Estamos todavía en esa etapa”, señaló León sobre los avances del proceso.

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Además de Fretes, son parte del Comité de Concurso los doctores José María Ruiz Díaz, Ruth Zayas, Juan Pablo Servín, Alejandro Giménez y Claudia Parodi.

Concursos en el IPS: conozca los plazos y detalles

Si bien los detalles técnicos finales aún están en fase de definición, la Gerencia de Salud adelantó los lineamientos generales que guiarán este proceso.

Sobre el alcance, León aseveró que el llamado abarcará todas las jefaturas de departamentos, direcciones y las dependencias subordinadas en la estructura orgánica del IPS. “Todas las jefaturas en el departamento, las direcciones y lo que tenga por debajo, van a ser sujetas al concurso”, sostuvo.

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El gerente de Salud detalló que tan solo en el Hospital Central, se contabilizan más de 15 departamentos, lo que implica que el volumen de puestos concursables será amplio.

En cuanto al cronograma proyectado, León dijo a ABC que se estima que el llamado formal a concurso se realice entre los meses de julio y agosto, una vez concluida la etapa de protocolización y definición de perfiles.

Adiós a los “cargos de confianza”

Al anunciarse este proceso el pasado mayo, las autoridades del IPS resaltaron que el mismo se realiza buscando romper con las designaciones directas, estableciendo un sistema basado en méritos para fortalecer la capacidad técnica del cuerpo administrativo y médico.

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El doctor León indicó que, una vez finalizada la etapa de definición de los perfiles y el organigrama detallado, el IPS brindará mayor precisión sobre el número de vacancias así como las bases y condiciones del proceso de oposición, subrayando que la intención institucional es brindar claridad sobre todo el proceso administrativo.