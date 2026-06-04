​IPS debate futuro de sus servicios: ¿Equipos propios o tercerización?

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) analizó esta mañana, en sesión, dos expedientes que ponen en relieve los desafíos de la institución en materia de infraestructura médica y la sostenibilidad de los servicios prestados a los asegurados.

El Consejo, liderado por Isaías Fretes como presidente del seguro social, debatieron sobre la ampliación de un contrato de estudios auxiliares de diagnóstico y la recuperación de equipos de imagenología críticos para el área de traumatología.

Centellografías: ¿Tercerización o inversión propia?

Durante el tratamiento del contrato 335/2024 con la firma Medicina Computarizada Paraguaya S.A. (MECOMPA), en el marco de la LPN N° 159/24 “Contratación de estudios auxiliares de diagnóstico centellografia, diagnóstico y tratamientos médicos” que venció el 25 de mayo, el Consejo discutió la propuesta de adenda. Se contempla tanto la extensión de la vigencia como un incremento del monto contractual en aproximadamente G. 1.000 millones.

Ante el elevado monto y la falta de equipos propios para realizar este tipo de estudios en el IPS, varios miembros del Consejo señalaron la necesidad de realizar un estudio de costo-beneficio.

“Por mil millones ya compramos el equipo. Sería interesante hacer el estudio entre lo que gasta el Instituto y tener nosotros nuestro propio equipo”, expresó Isaías Fretes.

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Centellografía en IPS cuesta casi G. 5 mil millones

Este contrato tiene un costo que alcanza casi G. 5.000 millones por la totalidad del servicio, por lo que Fretes aseguró que la inversión en activos propios podría resultar más conveniente para el ente a largo plazo, además de fortalecer el rol del hospital como centro formador de residentes.

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“Estamos hablando de un monto muy importante (...) es mucho más conveniente tener el equipo. Jamás va a costar un equipo de centellografía ese monto, no va a costar nunca jamás G. 5.000 millones un equipo”, expresó Fretes, aseverando que al terminar este contrato, se debe prever ya el presupuesto para la compra.

Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la licitación con ID 454802 tiene un monto total adjudicado de G. 4.792.526.350. El contrato se le adjudicó a la única empresa que se presentó como oferente: MECOMPA S.A. Además de la centellografía, el contrato que data de noviembre del 2024, incluye el servicio de radioterapia.

“Solución parche” para mantenimiento de Arcos en C

Durante la sesión de la fecha, el Consejo también abordó la autorización para utilizar fondos en concepto de canon —provenientes de un convenio de cooperación con la Universidad Privada del Este— para financiar el mantenimiento preventivo y correctivo de cuatro de los ocho equipos de Arco en C, marca Philips, que están inoperativos en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi y Hospital Central.

Desde la Dirección de Recursos Tecnológicos, Luján Vittale explicó que estos equipos, fundamentales para cirugías traumatológicas debido a que permiten obtener radiografías en quirófano sin contaminar el campo quirúrgico, se encuentran inoperativos desde 2023 por desperfectos derivados del uso constante, tras ser reparados en una ocasión en 2022.

“El IPS debe tener una cantidad suficiente (de dinero) en su presupuesto para las reparaciones, incluso para mantenimiento preventivo. El gran problema que tiene el Estado paraguayo es que no tiene recursos para mantenimiento y reparaciones”, lamentó el consejero Jimmy Jiménez, representante del Ministerio de Salud.

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El debate del tema concluyó con la aprobación de las medidas “parches” para garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, el Consejo solicitó que las gerencias competentes proyecten un presupuesto que integre, desde el momento de la compra, los costos de mantenimiento y seguros técnicos.