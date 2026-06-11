Ministro César Garay califica de bochorno el caso del juez ebrio que habría causado accidente

En sesión ordinaria el actuario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Quintana, puso a conocimiento del pleno una publicación periodística relacionada al accidente que protagonizó el juez de Paz de Benjamín Aceval, Gregorio Ignacio León Martínez, el viernes pasado, en horas de la noche.

Así también, el mismo señaló que el próximo 10 se julio se cumplirá el plazo para que el Jurado quede habilitado para actuar de manera oficiosa en este caso, ante la no presentación de una acusación formal por parte de un profesional del derecho o la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, o cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional.

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El ministro de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente 2° del JEM, César Antonio Garay Zuccolillo, intervino en su carácter de ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes y señaló que también se trató en la máxima instancia judicial el caso del juez León Martínez, quien fue convocado por la misma para contar con su descargo.

De la sesión ordinaria participaron en forma presencial: la titular del JEM Alicia Pucheta, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia y el senador Mario Varela; por medios telemáticos, el consejero Enrique Berni, el ministro César Garay y el diputado Diego Candia, con ausencia del senador Derlis Maidana y el diputado Alejandro Aguilera.

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El pasado 5 de junio, el juez de paz de Benjamín Aceval Gregorio Ignacio León Martínez, protagonizó un percance automovilístico y estuvo a nada de atropellar a una mujer, identificada como Leticia Palma de Cohene, ocurrido en el kilómetro 42 de la ruta PY09, según informe de la comisaría 3° de Benjamín Aceval, que añade que al momento de la intervención el magistrado en aparente estado etílico se negó a que se le haga la prueba de alcotest.

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Agravante para el Poder Judicial y un bochorno, dijo ministro César Garay

Al momento de su intervención, el ministro César Garay expresó que esta situación que involucra al magistrado Gregorio León, “afecta gravemente la institucionalidad del Poder Judicial, porque de comprobarse el bochorno en el que habría incurrido un individuo que ejerce, nada más y nada menos que la magistratura con el rango de juez, que se hizo público, a más de la derivación delictuosa que tiene en el fuero penal, eso va a tratar la jurisdicción competente, se negaba o se negó, según el acta del parte policial, a que le realicen la prueba del alcotest”.

Añadió en tal sentido, que los elementos señalados “son indicios y presunciones concordantes que ameritan a plenitud que el jurado de enjuiciamiento se avoque con premura”.

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Posteriormente emitió cuestionamientos hacia el comportamiento del magistrado que tomó estado público. “¿Cómo se sentirá el justiciable?, ¿cómo se sentirá el profesional del foro?, ¿cómo se sentirá el testigo, el perito, cuando a sabiendas y comprobablemente alguien está fungiendo de juez en las condiciones calamitosas en las que fue sorprendido?.

Garay también subrayó que aún no hay imputación en el caso. “No desconozco que está faltando la imputación en sede penal por el fiscal interviniente, que vamos a averiguar institucionalmente para que no demore uno o dos años y prescriba la cuestión”, indicó.

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En otro momento exhortó a los demás miembros a que se actúe en este caso que se puso a conocimiento del pleno del JEM. “Sin perjuicio de lo que vaya a corresponder en derecho en el fuero penal, este Jurado de Enjuiciamiento no debiera y no puede permanecer, inane o indiferente a tan grave episodio”, manifestó.

Garay se dirigió además a los miembros del Jurado que estuvieron ausentes, el senador Derlis Maidana y el diputado Alejandro Aguilera, a fin de que “e les anoticie debidamente de esto, para que nadie después diga ‘yo no sabía’, ‘a mí no se me informó’”.

Finalizó su intervención señalando: “Yo llevo muchos años en el poder judicial porque Dios me da salud, y francamente es la primera vez, no recuerdo otro caso, en que el magistrado en funciones, haya incurrido en semejante barbarie cívica y conductual”.