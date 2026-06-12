Alumnos del Colegio Nacional España alentaron a la Albirroja en la previa de su debut mundialista

Hoy la Selección Paraguaya debuta ante los Estados Unidos (EE.UU.), y los estudiantes del Colegio Nacional España de San Lorenzo, protagonizaron una emotiva jornada de apoyo a la albirroja para el Mundial 2026.

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Ataviados con la tradicional casaca albirroja, los jóvenes enviaron mensajes de aliento al plantel nacional y manifestaron su deseo de que el equipo deje en alto el nombre del país en el encuentro futbolístico.

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Durante la actividad, los alumnos realizaron olas con los brazos, entonaron cánticos característicos de la hinchada paraguaya y corearon el nombre de Paraguay como muestra de respaldo a los jugadores que se encuentran en Estados Unidos para disputar el mundial.

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La expectativa y la emoción marcaron la jornada. Varios estudiantes señalaron que esta es la primera experiencia mundialista que podrán vivir con plena conciencia, ya que la última participación de Paraguay en una Copa del Mundo ocurrió cuando aún eran muy pequeños.

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“Yo era chiquita, pero sí recuerdo que siempre se comenta que por un penal fallado no pudimos clasificar”, expresó una de las alumnas, quien destacó la ilusión que genera entre los jóvenes el regreso de la selección a la competencia mundial.

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Por su parte, la profesora Laura Peralta, responsable de las actividades alusivas al Mundial dentro de la institución, explicó que durante el año impulsaron diversas iniciativas para fomentar entre los alumnos el entusiasmo por el deporte y el sentido de pertenencia hacia la selección nacional.

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“Desde la institución buscamos que los jóvenes participen de todas las actividades. Un día les pedimos que traigan sus remeras de la selección y en otras ocasiones realizamos juegos, videos y dinámicas para contagiarles esta pasión que genera el fútbol”, comentó la docente.

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La educadora resaltó además que estas propuestas permiten fortalecer la integración entre los estudiantes y generar espacios de sana convivencia en torno a un acontecimiento que moviliza a todo el país.

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Con banderas, cánticos y muestras de optimismo, los alumnos hicieron llegar su apoyo a la Albirroja y expresaron su esperanza de que el combinado nacional tenga una destacada participación en el Mundial 2026.