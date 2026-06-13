Becas en peligro: más organizaciones indígenas protestan por falta de pago

Un grupo de madres de la organización Kuña Aty Guaraní protestó este jueves con un cierre de un tramo de la ruta PY03, en Curuguaty, departamento de Canindeyú, por el atraso en el pago de becas universitarias para 800 jóvenes de sus comunidades.

El reclamo se realizó debido a que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), emitió en mayo un comunicado prometiendo que iban a ponerse al día, sin embargo, ya van dos meses de retraso y los estudiantes deben abonar sus cuotas y aranceles en las universidades e institutos de educación superior.

“Las mujeres de los seis pueblos guaraní del Paraguay: Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Aché, Guaraní Ñandéva, Guaraní Occidental y Paĩ Tavyterã, acompañamos la exigencia de los jóvenes estudiantes indígenas, que reclaman las transferencias”, apuntaron.

En cuanto a las promesas incumplidas por el INDI, consideraron una falta de respeto y una burla hacia los estudiantes que dependen de este apoyo económico para continuar sus estudios.

Más organizaciones indígenas se suman a protestas por falta de becas

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), integrada por organizaciones indígenas del Chaco y de la Región Oriental, se sumó a los reclamos para el desembolso de las becas, que apenas alcanzan G. 500.000 mensuales para cada estudiante.

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Exigen el pago inmediato de las cuotas atrasadas correspondientes a los estudiantes indígenas beneficiarios de los programas de apoyo para la educación superior.

Al INDI le piden el respeto y trato digno hacia las y los jóvenes estudiantes indígenas que ejercen su derecho a reclamar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. “Pedimos el cese de las excusas y demoras injustificadas para el desembolso de recursos que corresponden legítimamente a los estudiantes”, remarcaron en un comunicado.

El acceso y la permanencia en la educación universitaria constituyen un derecho fundamental para la juventud indígena de nuestro país, afirman. “Garantizar este derecho es una obligación del Estado y una condición indispensable para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los pueblos indígenas”, insisten desde Anivid.

¿Qué dice el INDI sobre la falta de pago de las becas?

El INDI informó esta semana que recién el 9 de junio se publicó la lista final de beneficiarios del subsidio destinado a universitarios y técnicos indígenas, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Esta lista tuvo modificaciones luego del primer pago realizado en abril. “Los inconvenientes ocasionados fueron por denuncias de personas que se encontraban en la lista de forma irregular, lo cual detuvo la gestión del proceso de desembolso”, indicaron en una breve publicación oficial.

Luego, alegaron que la investigación y depuración en el listado llevó más tiempo de lo previsto, pero afirmaron que ese día se ha iniciado el proceso de gestión para los pagos.

“La denuncia y la depuración fue lo que nos retrasó. El reclamo provino de las mismas comunidades de Curuguaty. Ahora dependemos del Ministerio de Economía para el pago, creemos que el 15 de junio comenzarían los desembolsos”, afirmó Hugo Samaniego, presidente del INDI, en nota con ABC.