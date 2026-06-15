IPS 12 de Junio: presidente constata goteras en obra nueva y recibe múltiples reclamos de asegurados

El doctor Isaías Fretes, acompañado de sus administradores y del doctor Juan Lucio Aguilera, director de la clínica 12 de Junio, recorrió el nosocomio esta mañana.

El doctor Aguilera le mostró varios agujeros en el techo del hospital y le confirmó que tienen un 80% de la infraestructura con importantes goteras cada vez que llueve.

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“Acá vino el propio presidente de la República a inaugurar el hospital. El 80% del hospital gotea, bajo techo con paraguas deben estar”, enfatizó.

Resaltó que el IPS no recepcionó aún la obra y ahora se deben tomar medidas. “Cómo van a ganar la plata y no van a hacer bien su trabajo. Acá hay dinero de los aportantes, cómo en días de lluvia van a tener estas condiciones. Uno de los objetivos de esta administración nueva es desnudar las deficiencia, ese concepto antiguo de ocultar la verdad debe de morir”, manifestó el doctor Fretes.

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Promete verificar obra y contrato

Ante las deficiencias edilicias, el presidente del IPS anunció que van a realizar una verificación exhaustiva del contrato, la calidad de la obra y todo lo referente a los trabajos realizados, con el fin de elevar los reclamos e impulsar acciones.

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“Vamos a seguir recorriendo. Que el asegurado se entere, que el empresario se entere de cómo fue mal invertido su dinero, y vamos a corregir esto”, prometió

Múltiples reclamos

Durante su recorrido, varios asegurados se acercaron al doctor Fretes para elevar su reclamo. Adultos mayores e hijos de adultos mayores le relataron que no logran a acceder a citas a tiempo y que deben comprar cada mes costosos medicamentos debido a que nunca hay disponibilidad en las farmacias del IPS.

Uno de los afectados, Mario Medina, contó que desde hace muchos meses madruga para buscar cita. “Vengo a las 12 de la noche, espero, y no hay, vengo a esta hora y tampoco... Hoy acabo de conseguir pero recién para el 29 de junio”, lamentó.

Resaltó que los asegurados cada mes pagan para tener un servicio deficiente. “No hay solución, hace tres meses que estamos así. Yo le maltrato a mi mamá yendo y viniendo, ella tiene 78 años. Necesitamos medicamentos, es una joda total. Y hay personas de la tercera edad que vienen solas y no tienen solución, gastan en Bolt, en taxi y se van con las manos vacías”, lamentó.

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Doña Rosa Escobar, de 75 años, aseguró que lleva meses intentando consultar con una mastóloga para mostrar los resultados de sus estudios. Contó que sus hermanas fallecieron de cáncer de mama y ella ni siquiera puede consultar para tener seguimiento preventivo.

“Llego y me dicen que el sistema no funciona (...) Yo compro mis medicamentos todos los meses. 280 a 300.000 guaraníes me sale cada medicamento. No me alcanza el presupuesto, yo soy jubilada docente”, lamentó en vivo para ABC TV.

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Compras de medicamentos en curso

Ante esos reclamos, el doctor Fretes aseguró que ya hay varias licitaciones en curso.

Cecilia Rodríguez, gerente de Logística y Abastecimiento, aseguró que tienen abiertas tres licitaciones, pese a que una fue frenada por protestas.

Destacó que el 83% del vademécum ya tiene cobertura contractual y eso significa que ahora se pueden firmar contratos y solicitar la compra de medicamentos.

Aseguró que esperan en tres semanas, aproximadamente, tener disponibilidad de 65 ítems de medicamentos. “La semana pasada hicimos las órdenes de entrega y con eso se van a ir llenando nuestras estanterías”, adelantó.

Finalmente, el doctor Fretes se acercó a varios de los asegurados y sobre todo pidió tiempo. Señaló que él empezó hace menos de un mes y prometió que va a ir solucionando los problemas “de a poco”.