Ratifican una vez más la prisión a procesada por amenazas a periodista

El juez penal de garantías José Delmás ratificó, una vez más, por su Auto Interlocutorio (AI) N° 525, que la procesada Evelin Librada Paredes Frutos, seguirá con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada. La misma es investigada por supuestamente amenazar al periodista Carlos Benítez, por las publicaciones contra la mafia de los pagarés.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas para Evelin Paredes, la cual había sido solicitada por su abogado defensor Roque Manuel Aveiro Rodríguez. Durante la diligencia, el profesional solicitó una medida menos gravosa para Paredes, como el arresto domiciliario, además ofreció como garante personal a la madre de la encausada, María Frutos, por la suma de G. 50.000.000.

Lea más: Procesada por amenazas a periodista seguirá en prisión

Por su parte, la fiscala Ruth Benítez se opuso a que se haga lugar al pedido de la defensa de Evelin Paredes, en atención a que “sigue vigente el peligro de obstrucción, ya que estamos a poco tiempo de requerimiento conclusivo; ni ha sido presentado un elemento nuevo que permita la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que está latente el peligro de fuga ya que fue destituida de su trabajo”.

El magistrado consideró que “de ser otorgada una medida menos gravosa debe ser disipada de manera absoluta y no relativa el peligro de fuga y obstrucción”, por lo que “se torna necesaria que la incoada de autos quede sujeta hasta tanto concluya la etapa investigativa y pueda ser sostenida su presencia a la audiencia preliminar”, teniendo en cuenta que “la etapa investigativa no ha concluido en estos autos pues se tiene que la titular la acción debe presentar algún requerimiento conclusivo recién en fecha 21 de julio”.

La encausada Evelin Paredes está imputada por los ilícitos de coacción y amenaza de hecho punible, ilícitos que le atribuye la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, en el marco de la causa penal en curso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abogada habría instigado a su amiga para amenazar a periodista

Entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas aún no identificadas atacaron con disparos la casa del periodista Carlos Benítez, en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blíndex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Benítez denunció este ataque y también amenazas que llegaban por redes sociales.

En el marco de esta causa, el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez llevó a cabo un procedimiento en un taller mecánico, donde fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, como principal sospechoso de realizar las amenazas contra el periodista por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.

Lea más: Balearon la vivienda del periodista Carlos Benítez en Lambaré

Resulta que a través de elementos obtenidos dentro de la causa también se pudo llegar hasta Evelin Paredes, quien sería pareja sentimental ocasional de Luis Quintana, y a su vez, la citada sería amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Con base en esos datos, en la imputación fiscal se plantea la hipótesis de que en la relación entre Paredes y Quintana existió una sólida confianza. Esta habría sido aprovechada por la mujer en cada encuentro con el mecánico, para apoderarse del celular del mismo y realizar publicaciones en el perfil del medio digital de Carlos Benítez a través del perfil de Quintana.

Lea más: Periodista asegura en un “90%” que ataque provino de la mafia de los pagarés

Sin embargo, el contenido de esas publicaciones no habría sido realizado por Paredes, sino que ella, al contar con el teléfono de Quintana, se ponía en contacto con la abogada Zully Ortiz, con quien tiene una relación de amistad, quien a su vez le remitía información sobre los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.

Además, Evelin Paredes habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.