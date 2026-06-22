Paciente del Pediátrico Acosta Ñu necesita ayuda para comprar aspiradora de secreciones

Liam de Jesús Bogarín Aguilera, de 4 años, es paciente del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñú y está en proceso de recuperación de la funcionalidad de sus vías aéreas. Nació prematuro, a las 30 semanas de gestación, con un kilogramo de peso.

Permaneció seis meses internado en terapia, donde se le practicó una traqueotomía, asistencia con oxígeno y alimentación por sonda para recuperar su salud.

Actualmente, necesita el retiro progresivo de la traqueotomía, procedimiento necesario para favorecer su desarrollo y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el proceso ha generado importantes complicaciones, entre las que se incluyeron granulomas y una estenosis traqueal, condición que estrecha las vías respiratorias y obliga a constantes intervenciones médicas.

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Según explicó su madre, Fátima Aguilera, Liam ya fue sometido a cuatro broncoscopias para dilatar las vías aéreas afectadas. Cada procedimiento requiere ingreso a terapia intensiva pediátrica y seguimiento especializado.

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Debido a su condición, el pequeño necesita de manera urgente una aspiradora de secreciones, equipo médico indispensable para mantener despejadas sus vías respiratorias y evitar complicaciones derivadas de la acumulación de mucosidad.

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El aparato que actualmente utiliza ya no funciona correctamente y la compra de uno nuevo cuesta más de G. 3.000.000, por lo que su madre pide la colaboración de las personas solidarias.

“Nosotros ya tenemos que empezar la oclusión porque tiene mucha secreción. La aspiradora que tengo ya no aspira el moco y el aparato es muy costoso, cuesta más de G. 3.000.000 y ya no tenemos recursos porque en todo el tratamiento ya gastamos mucho. Es por eso que pido la ayuda solidaria de las personas para la compra de uno nuevo”, manifestó Aguilera.

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La madre explicó que la adquisición del equipo es urgente, ya que forma parte de los cuidados diarios que permiten mantener estable al niño mientras continúa con el tratamiento para recuperar sus vías respiratorias.

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Las personas interesadas en colaborar pueden realizar aportes mediante transferencia al alias de Cédula de Identidad 6016508, a nombre de Fátima Aguilera, indicando como referencia “Ayuda para Aspiradora”. También pueden comunicarse al WhatsApp 0975 948 162 para obtener más información.