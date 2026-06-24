Títulos falsos: Fiscalía confirma a agentes para investigar denuncias del MEC

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó esta mañana al equipo de agentes fiscales que tendrá a su cargo la investigación penal por los 145 títulos falsos de docentes, que denunció el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el viernes, luego de hallarlos durante una auditoría interna.

La designación de los fiscales se oficializó a través de la resolución N° 2232 “Por la que se dispone la apertura de una causa penal y se conforma un equipo de trabajo de agentes fiscales para la intervención”, firmada por Rolón.

Según el documento, “la naturaleza de los hechos denunciados que podrían resultar punibles, amerita la apertura de una causa penal”.

La denuncia del MEC fue anunciada por su titular, Luis Ramírez y el propio presidente de la República, Santiago Peña, el lunes 15 de junio, pero fue remitida a la Justicia recién el viernes 19.

Los fiscales que investigarán denuncias por títulos falsos

Son tres los agentes fiscales que conformarán el equipo para investigar la nueva denuncia del MEC, por 145 títulos falsos que afectan a docentes. Una de las agentes designadas fue justamente quien tiene asignada una primera causa por documentos apócrifos de docentes del MEC. En este proceso hay 14 profesores imputados hasta la fecha. La investigación se inició en el 2023.

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Se trata de la fiscala Teresa Sosa Laconich, quien precisamente recomendó al MEC la realización de la auditoría en la que encontraron los otros 145 títulos falsos. En el marco de esta primera imputación, la agente fiscal explicó a ABC cómo funciona el esquema de venta de títulos no auténticos, que luego son utilizados en muchos casos para inscribirse a concursos públicos para obtener rubros docentes.

Otro fiscal nombrado en esta causa que agrava la crisis de la educación en Paraguay, es el agente Juan Leonardi Guerrero.

La dirección del equipo estará a cargo de Sosa Laconich, bajo la coordinación del fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, para intervenir y ejercer la acción penal, con las atribuciones propias del cargo, según la resolución del Ministerio Público.