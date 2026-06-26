Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se reunió nuevamente esta tarde con el senador Patrick Kemper, quien preside una comisión especial creada en la Cámara de Senadores para investigar la mafia de los títulos falsos en el Paraguay.

Esta vez, el encuentro fue en el gabinete del ministro de Educación, ubicado actualmente en la torre1 de los edificios del Gobierno en la zona del Puerto de Asunción. El jueves, Ramírez y miembros de su primer anillo fueron hasta el Congreso Nacional.

La comisión parlamentaria fue creada a raíz del escándalo de Hernán Rivas, quien tuvo que renunciar a su banca en el Parlamento debido a la investigación penal sobre su presunto título “mau” de abogado de la Universidad Sudamericana.

Por esas extrañas coincidencias de la vida, el primo del senador Kemper, el candidato a concejal de Luque por el cartismo, Hans Hermann Kemper, también es investigado por la Fiscalía por su supuesto cartón falso de abogado, igualmente emitido por la Universidad Sudamericana.

Títulos falsos: “Centro educativo” opera sin aval del MEC

A través de la resolución 802/26 del 17 de junio, el MEC impuso la intervención del Instituto Técnico Superior de Gestión Privada “San Expedito”, de Horqueta, departamento de Concepción. Estudiantes de este local denunciaron la supuesta expedición de miles de títulos presumiblemente no auténticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Instituto Técnico privado cuenta con habilitación del MEC, a través de la resolución 415 del 2022. Una primera presunta anomalía detectada en la intervención es que, la institución se presenta como “Centro Educativo San Expedito”, agrupando no a uno, sino a tres institutos en un mismo local.

Esta movida, no cuenta con aval de la cartera educativa. “Nosotros no tenemos registro, hasta donde sabemos no está habilitada para funcionar como centro educativo, solo como Instituto Técnico Superior”, afirmó Carmen Paredes, interventora designada en Horqueta y recientemente nombrada por decreto presidencial, como directora general de Universidades.

El viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, afirmó que por este motivo, el ministro Luis Ramírez alegó que hay tres institutos bajo intervención y no es solo uno, durante la reunión en el Senado. “Son tres instituciones en un mismo lugar, según confirma una publicación de la propia institución”, agregó.

El motivo de las denuncias por títulos falsos en Horqueta

Carmen Paredes explicó que, una gran cantidad de denuncias llegaron al MEC, directamente a través de oficinas centrales, o mediante supervisiones e inclusive por radios locales.

“Hay muchísimas denuncias por esta causa, pero no podemos cerrar un número ahora mismo sobre cuántos alumnos están afectados. Tampoco podemos hablar a priori de títulos falsos, eso saldrá en todo caso luego con la investigación”, afirmó la funcionaria.

En Horqueta se habla de más de 2.000 reclamos por presuntos documentos no auténticos o excesivo atraso en la entrega de certificados, lo que genera suspicacias en el contexto actual de proliferación de diplomas universitarios apócrifos.

La propietaria del centro educativo es Marta Estelvina Godoy Alvarenga, una conocida figura dentro de los institutos educativos superiores y que además sería dueña de otras entidades similares en todo el país.

Las tres universidades privadas investigadas por títulos falsos

En su última sesión del martes, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), decidió la inspección de tres universidades privadas, en el marco de las irregularidades por el fraude masivo de títulos falsos.

La primera a ser inspeccionada será la Universidad Privada del Guairá (UPG), que carga con varios antecedentes de presuntas malas prácticas en educación superior. El presidente actual del consejo de la UPG es Pedro Luis Villalba Cabral y el rector es Benjamín Chamorro Cortesi.

También la Unichaco, cuyo propietario y rector actual es Reinaldo Barreto Medina. La entidad también cuenta con antecedentes por contar con carreras no acreditadas.

Como tercera, la Unisal (Universidad privada San Lorenzo), cuya presidenta es Laura Diana Cogorno y tiene como rectora a Cecilia Santos de Medina, también envuelto en polémicas en años anteriores por la falta de entrega de títulos de grado y excesivos retrasos en el pago de salarios a sus docentes.