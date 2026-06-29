Allanamiento en instituto por títulos falsos: esto dice la Fiscalía

El Ministerio Público allanó el viernes pasado el Instituto Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), debido a denuncias por la supuesta emisión de 313 títulos falsos, que habían sido aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero que tras los reclamos, decidió volver a revisar las documentaciones.

El agente fiscal designado es Carlos Acuña, de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Fernando de la Mora, ciudad donde está instalado el centro educativo.

Sobre el ISICS también pesa un pleito judicial entre los supuestos “dueños originales, por usurpación de bienes, en contra de quienes ejercen actualmente como autoridades de la institución.

“Lo que motivó el allanamiento es esta denuncia por presunta usurpación, pero también nos llevó a verificar este reclamo por los supuestos títulos no auténticos. Hay cosas realmente llamativas que encontramos”, aseguró el agente fiscal en conversación con ABC.

Allanaron institutos por títulos falsos: las presuntas irregularidades detectadas

El fiscal Carlos Acuña explicó que durante el allanamiento, que inició poco después de las 10:30 del viernes 26 de junio, encontraron algunas cuestiones “llamativas” durante la intervención.

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“En el 2018, dicha universidad estuvo inhabilitada y vuelve a ser habilitada en el 2026, con relación a las carreras de Licenciatura en Escolar Básica, tanto primer ciclo como segundo ciclo Esa universidad estuvo habilitada por resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en febrero de este año, y posteriormente intervenida y suspendida en mayo de 2026, es decir solo dos meses de funcionamiento”, afirmó el agente.

Acuña agregó que durante el allanamiento, la persona que dijo ser el director académico explicó “más o menos” que en este tiempo recibieron estudiantes de otras universidades que traían materias para ser convalidadas, supuestamente. “Pero nosotros no encontramos ningún documento de esa convalidación, ni tampoco de qué o cuál es la universidad de la que estarían emigrando esas personas”, remató.

Es decir, no encontraron documento alguno sobre quienes serían los estudiantes del ISICS. “Nosotros buscamos afanosamente el listado de los alumnos que convalidaron materias, así como tampoco encontramos un listado de alumnos que estarían inscriptos ni sabemos quiénes son los docentes para materias convalidadas o del staff permanente del instituto”, reafirmó el fiscal de Fernando de la Mora.

Llamativo: no encontraron servicio para el pago de matrículas

El fiscal Carlos Acuña manifestó que tampoco encontraron un sistema o servicio de caja para el pago de matrículas o inscripciones en la sede del ISICS.

“No encontré una caja como para pagar la matrícula, la inscripción. In situ no constatamos estas cosas en esa universidad. Según manifestaron ahí los funcionarios, eso se encontraba en otra sede, pero me pareció medio raro”, agregó.

Indicó que durante los próximos días, remitirán todo lo reportado durante el allanamiento al Cones, al MEC y a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Acuña aclaró que la investigación a su cargo es independiente a la imputación de 14 docentes por supuestos títulos apócrifos, otra causa que lleva adelante la fiscala Teresa Sosa; y tampoco tiene relación con los 145 casos denunciados por el MEC, que está a cargo de todo un equipo de fiscales.

Títulos falsos: esta es la postura de los supuestos dueños

El director y representante legal del ISICS, Christian Elpidio Acevedo, en medio de los reclamos y el pleito judicial, asegura que el MEC dispuso una medida cautelar sobre los títulos que ya fueron registrados, para realizar una revisión de los documentos.

Según el directivo, los 313 estudiantes que recibieron sus títulos de grado, solo defendieron la tesis en el ISICS, pero hicieron toda la carrera en otras instituciones y universidades.

“Es un proceso completamente legal y avalado por el Cones. Los títulos no son falsos y tienen soporte legal emanado por la dirección de Registro de Títulos (del MEC)”, según había expresado el viernes, en conversación con ABC TV. Desde este diario intentamos comunicarnos nuevamente hoy con Acevedo, pero indicó que se encontraba en una reunión. Estamos abiertos para recibir nuevamente su versión.

MEC denunció “ejecuciones ilegales” en registros de títulos

El ministro de Educación, Luis Ramírez, informó el viernes, a través de las redes sociales de la cartera educativa que, luego de una auditoría interna de diez días en el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES), descubrieron todo un esquema por el cual más de 500 usuarios irregulares ingresaron al sistema informático, para validar títulos académicos de forma totalmente ilegal.

“Descubrimos un mecanismo que se insertó en el sistema para borrar los rastros y las huellas de las entradas. Era muy difícil detectar desde qué computadoras se producían los accesos porque instalaron un aparato diseñado específicamente para inhibir el rastro digital. Por supuesto, ese dispositivo ya fue detectado y desinstalado por nuestros técnicos”, detalló.

Según dijo Ramírez, un total de 283 funcionarios se encuentran bajo sumario administrativo.