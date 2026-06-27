Títulos falsos: exdirectora del MEC era secretaria de Orlando Arévalo

Acorralado por la proliferación de miles de títulos falsos, Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), denunció ante la Fiscalía 145 títulos falsos, y anunció medidas ante la escandalosa situación que, por ahora, afecta principalmente a docentes.

El ministro de Educación informó ayer que, luego de una auditoría interna de diez días en el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES), descubrieron todo un esquema por el cual más de 500 usuarios irregulares ingresaron al sistema informático, para validar títulos académicos de forma totalmente ilegal.

Ante tal situación, Ramírez anunció que se tomó la decisión de desvincular a un director general, cuatro directores de área y dos oficinas enteras involucradas en diversas áreas. Todos quedaron a disposición de Recursos Humanos.

Entre las personas separadas de sus cargos, la única que se dio a conocer fue Zulma Díaz Penayo, quien había sido nombrada como directora general de Universidades, Institutos Superiores e Institutos Técnicos Superiores del Viceministerio de Educación Superior, el 30 de diciembre del año pasado. ¿Quién era la funcionaria?

Títulos falsos: MEC mantuvo a funcionaria de confianza de Orlando Arévalo en puesto clave

Zulma Alicia Díaz Penayo fue nombrada por decreto presidencial como directora general de Universidades del MEC, el 30 de diciembre del 2025 y se mantuvo en el cargo por seis meses, hasta que saltó el grosero escándalo de los documentos apócrifos y fue desvinculada como directora general.

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Pero antes, Díaz Penayo ya había sido directora de Institutos Técnicos Superiores durante este Gobierno y, anteriormente, ocupó puestos relacionados casi siempre a Educación Superior. Tiene una antigüedad de 26 años de carrera el ministerio, con un salario de G. 18.120.144, incluidas las bonificaciones por el cargo del cual fue desvinculada.

Según indican funcionarios del ministerio, Díaz Penayo pertenece al círculo de confianza del exdiputado colorado cartista y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo Zielanko y fue su secretaria cuando este ocupó altos cargos directivos en el MEC, durante la gestión de Enrique Riera como ministro de Educación, en el 2017. Arévalo había entrado como funcionario de la entidad durante la gestión del exministro educativo Horacio Galeano Perrone, en el 2008.

“En el MEC todos saben que era la secretaria de Orlando Arévalo, pero mucho tiempo se mantuvo en el cargo con este Gobierno”, aseguraron funcionarios a ABC. Piden mantenerse en el anonimato por temor a represalias. De hecho, el exlegislador mantiene desde sus primeros años como funcionario de Educación, toda una “red de amigos” en el interior de la cartera educativa.

MEC: el supuesto vínculo de exdirectora y Orlando Arévalo

Una antigua funcionaria del ministerio educativo, afirmó a este diario que Zulma Díaz ya había sido separada de un cargo vinculado a institutos de educación superior en el 2021, cuando se conoció que “tenía vínculos” con Orlando Arévalo.

“Cuando se tomó la decisión de desvincularla de la dirección, el MEC recibió una furibunda nota de reclamo por parte de Carolina González, presidenta de la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa)”, explicó la fuente. Este hecho se dio en setiembre 2021, cuando los Institutos de Formación Docente (IFD) protestaban ante la problemas en el examen de ingreso.

Carolina González es concejala colorada y fue precandidata a intendenta de Lambaré, pero perdió las internas coloradas este mes. Es esposa de Arévalo, con quien comparten la propiedad de IFD distribuidos en distintos puntos el país. De hecho, un reporte de este diario indica que el paso de Orlando Arévalo por el MEC marcó un antes y un después en sus finanzas personales.

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que fue remitido al Ministerio Público, detalla que el exdiputado colorado y su esposa, pasaron de reportar entre 2016 y 2019 pérdidas a facturar, solo en 2022, de más de G. 5.046 millones a través del negocio de la educación.

Títulos falsos: exdirectora del MEC y Orlando Arévalo estudiaron en la misma universidad

Orlando Arévalo está imputado actualmente por presunto cohecho pasivo agravado (coima), en base a sus presuntas negociaciones como titular del JEM, con el parlamentario fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, para salvar a fiscales y magistrados, según chats filtrados en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda.

A fines de enero de este año, los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas formalizaron una denuncia penal contra Arévalo, varios allegados y directivos de la Universidad Leonardo Da Vinci, por un supuesto esquema de títulos falsos. El cartón de abogado del exparlamentario ya había sido puesto en duda anteriormente; en varias ocasiones el político colorado no pudo responder sobre sus estudios en la universidad Leonardo Da Vinci.

Zulma Díaz, la exdirectora de Universidades del MEC, al igual que Arévalo, también cuenta con un título de la universidad privada Leonardo Da Vinci. La cartera registró el título de magister en Educación de Zulma Díaz Penayo, el 21 de julio del 2022, por la institución que lleva el nombre del genio italiano nacido en el siglo 15.

El MEC había anunciado el año pasado que enviaría una denuncia penal contra Carolina González, por presunto fraude, luego de supuestamente filtrar las respuestas de un examen de ingreso a IFD.