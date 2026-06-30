MEC anuncia más intervenciones a institutos por títulos falsos

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), adelantó que realizarán más intervenciones a institutos de formación docente, tras el grosero escándalo desatado con la confirmación de miles de títulos falsos, principalmente de maestros, en todo el país, registrados en la Secretaría de Estado.

El Ministerio Público también se encuentra investigando una serie de denuncias. Una de las fiscalas asignadas, Teresa Sosa Laconich, sospecha que hay al menos 1.500 diplomas universitarios de contenido falso.

Mientras, el ministro de Educación, Luis Ramírez, anunció el viernes pasado que encontraron que 500 usuarios ejecutaron 130.000 acciones ilegales en el sistema del Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES), para avalar cartones no auténticos y afirmó que además de tomarse una serie de medidas, seguirán investigando porque, a ciencia cierta, no se sabe cuántos títulos falsos o de contenido falso, fueron registrados.

“Descubrimos un mecanismo que se insertó en el sistema para borrar los rastros y las huellas de las entradas. Era muy difícil detectar desde qué computadoras se producían los accesos porque instalaron un aparato diseñado específicamente para inhibir el rastro digital”, admitió Ramírez. Hay 283 funcionarios bajo sumario administrativo.

Títulos falsos: MEC adelanta que esta semana realizarán más intervenciones

Luego de iniciar una primera intervención en el Instituto Técnico Superior “San Expedito”, de la ciudad de Horqueta, en el Departamento de Concepción, desde la Dirección General de Universidades de la cartera, anunciaron que se vienen más acciones de este tipo durante los próximos días.

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Carmen Paredes, nombrada recientemente como directora general de Universidades del MEC, indicó que no pueden brindar mayores detalles al respecto, pero dijo que se encuentran trabajando en formar equipos de distintas dependencias para estos operativos.

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“Estamos instalando una gestión de acompañamiento, monitoreo y evaluación institucional con distintas direcciones”, afirmó la funcionaria. Estas tareas se irán realizando a medida que detectan fallas o inconsistencias en el sistema, tal como lo denunció la semana pasada el titular del MEC con el RUES.

Títulos falsos: recomiendan sumario para instituto de Horqueta

Desde la Dirección General de Universidades indicaron que recomendarán al ministro de Educación, la instrucción de un sumario administrativo para el Instituto Técnico Superior de Gestión Privada “San Expedito”, luego de denuncias de estudiantes por la emisión de miles de títulos presuntamente falsos.

Entre las supuestas irregularidades, el local funcionaba como “centro educativo”, sin contar con aval o resolución habilitante del MEC para el efecto.

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Dentro de este centro educativo, ofrecían carreras en el Instituto Técnico Superior, en el Instituto Técnico Superior y como Centro de Capacitación Laboral.

Los estudiantes también reclaman que hay más de 2.000 diplomas universitarios “estancados” en el instituto y que no son entregados a los egresados de carreras de formación docente, motivo por el cual no pueden acceder a puestos laborales en instituciones educativas ni inscribirse a concurso público alguno.