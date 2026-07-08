Pacientes de IPS Ingavi tuvieron que hacer escándalo para que fueran atendidos

Un grupo de más de 30 pacientes que fueron al IPS Ingavi para ser atendidos en la Urgencia denunciaron el pésimo servicio, y dijeron que tuvieron re recurrir a hacer un escándalo para ser atendidos.

Los asegurados manifestaron que esperaron desde las 10:00 de la mañana, y que recién luego de golpear las puertas y paredes con las tapas de basureros que encontraron en su camino fueron atendidos después de las 16:00 de hoy.

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Señalaron, que no había médicos en la urgencia, y que nadie salió a llamar sus nombres en toda la mañana. Dijeron que les llamó la atención que el monitor nunca cambiaba, y que se repetía una y otra vez el mismo nombre de un paciente.

Marysel Paniagua, y otros pacientes denunciaron el grave hecho, y lamentaron que mensualmente se les tenga que descontar de sus salarios el costo del servicio para ser tratados de esa manera.

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Debido a esto, y con los nervios de punta, adoloridos reclamaron sus derechos. Pidieron ser escuchados por algún jefe de guardia, pero solo fueron atendidos por las pocas enfermeras que estaban asistiendo en el RAC.

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“Al principio no creía, pero luego presté atención. En el televisor aparecía una lista de nombres de pacientes, aparentemente con prioridades, pero nunca se cambiaban los nombres. Llamaban el mismo nombre todo el tiempo, durante dos horas presté atención, y fue ahí que todos los que estábamos desde la mañana nos inquietamos y empezamos a reclamar”, señaló la paciente Paniagua.

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Manifestaron, además, que para despistarlos les pedían cambiar de lugar de una sala a otra en la parte interna de la sala de espera de la Urgencia.

Cuando finalmente apareció un médico que los iba a atender, llamativamente ninguna de las personas estaba en una lista para ser atendidos.

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“Nos hicieron ir nuevamente al área de admisión, y tuvimos que pasar por el mismo proceso. Esto ya es aberrante. Es pésimo el servicio”, lamentó la asegurada, Alejandra Gaona.

Director pide paciencia

Contactamos con el director de IPS Ingavi, Dr. Miguel Gómez, quien respondió que tuvieron muchas consultas.

“Ocurrió un episodio en la Urgencia. Las consultas polivalentes en los colores verde y azul, aumentaron un 50 % de lo que veníamos atendiendo. Hemos atendidos unos 550 pacientes desde las 07:00 hasta las 14:00. Hemos tenido hasta 4 médicos en los consultorios”, refirió.

Finalmente, pidió a los pacientes paciencia debido al aumento de las consultas por cuadros respiratorios.