Guía 2026: Patente comercial en la Municipalidad de Asunción, paso a paso

La apertura de todo comercio, industria o servicio requiere de la obtención previa de la patente comercial en la capital del país. Para este 2026, la Municipalidad de Asunción mantiene vigentes regulaciones específicas para la formalización de actividades económicas. Te presentamos un desglose detallado de los requisitos exigidos por la ordenanza general de tributos.

Los contribuyentes que quieran iniciar los trámites, deberán realizarlos de forma presencial, en la sede central de la comuna, ubicada sobre avenida Mariscal López y Capitán Bueno.

Requisitos para personas físicas y jurídicas

Entre los documentos requeridos para el inicio de los trámites, el contribuyente deberá completar varios formularios que están disponibles en las oficinas de Atención al Ciudadano, en la planta baja de los bloques A y C del palacete municipal, así como en el portal web de la comuna.

Lea más: Municipalidad de Asunción: la millonaria multa de Conacom por monopolio en la desinfección

Los contribuyentes que quieran abrir un comercio de forma unipersonal deberán presentar:

Formulario oficial de declaración jurada firmado por el propietario o representante.

Fotocopia de la cédula de identidad vigente.

cédula tributaria emitida por la Constancia de RUC yemitida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Declaración jurada de impuesto a la renta y certificado de cumplimiento tributario.

Para las personas jurídicas, como las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, a los requisitos ya citados para la obtención de la patente comercial se suman:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Copia autenticada de la constitución de sociedad y estatutos sociales .

Acta de la última asamblea con la designación de autoridades vigentes.

Poder legal del representante autorizado para firmar los trámites.

Certificación obligatoria por escribano de todos los papeles societarios

Lea más: US$ 4.000 millones: el costo de ordenar el caos de Asunción, según Codeasu

La falta de cumplimiento de estos requisitos acarreará el rechazo de las solicitudes.

Documentos del local y plano de prevención contra incendios (PCI)

La vinculación del negocio con el inmueble requiere la presentación del contrato de alquiler vigente con firmas certificadas ante escribano público. En caso de que el solicitante sea propietario del local, se debe adjuntar la copia del título de propiedad o la cuenta corriente catastral correspondiente. La consistencia de la dirección declarada con los registros públicos es indispensable para evitar observaciones que retrasen el proceso administrativo.

El proceso de habilitación exige la presentación del informe técnico de uso de suelo aprobado para la zona donde operará el establecimiento comercial. Dependiendo de la envergadura del negocio y el rubro, la comuna solicita de forma obligatoria el plano de prevención contra incendios (PCI). Esta carpeta técnica debe estar aprobada por ingenieros o arquitectos matriculados ante la Intendencia y las asociaciones de bomberos locales.

Costo de la patente comercial en Asunción y cómo se calcula

El costo patente comercial Asunción no es un monto fijo único, sino que se calcula mediante una tasa variable basada en el activo total de la empresa. La Ordenanza General de Tributos Municipales establece los porcentajes aplicables sobre la declaración jurada de la presentación de balance firmada por el propietario. Existen además tasas fijas asociadas a la expedición de formularios, timbrados administrativos y la inspección física obligatoria del local.

Las patentes comerciales en la capital se liquidan y pagan en dos periodos semestrales obligatorios durante los meses de enero y julio de cada año. El no pago dentro de los plazos establecidos por el calendario fiscal genera recargos automáticos por mora e intereses punitorios diarios. La Municipalidad de Asunción inhabilita la emisión de certificados de cumplimiento a los comercios que registren deudas acumuladas en sus patentes.

Trámite paso a paso: Licencias comerciales provisorias y definitivas

El trámite se inicia en el Bloque A del Edificio de los Comuneros, ubicado sobre la Avenida Mariscal López y la calle Capitán Bueno, con horarios de atención de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs. y los Sábados de 08:00 a 11:00.

Lea más: Colapso en la Municipalidad de Asunción: alarmante estado de calles y avenidas

El contribuyente debe ingresar la carpeta completa por la Mesa Central de Entradas, donde recibirá un número de expediente único para el seguimiento. A partir de ese momento, la solicitud es derivada a la Dirección de Recaudaciones y al Departamento de Licencias.

Una vez obtenida la patente, el contribuyente debe gestionar las licencias correspondientes que le facultarán a abrir las puertas según estas condiciones:

Solicitud de la Licencia Comercial Provisoria con un costo fijo de G. 1.630.000 .

Presentación de declaración jurada con certificación de firmas por escribano público.

Validación de la patente comercial al día y el RUC de la DNIT.

Autorización temporal para operar de manera lícita mientras dure el proceso técnico.

Lea más: Recuperar barrios de Asunción: El urgente desafío de Codeasu al próximo intendente

El paso final para la regularización absoluta del negocio consiste en la expedición de la habilitación permanente bajo las siguientes pautas:

Gestión de la Licencia Comercial Definitiva ante el Departamento de Licencia de Establecimientos.

Realización de las inspecciones físicas obligatorias en el local por parte de fiscalizadores.

Verificación final del cumplimiento estricto de las medidas del plano de prevención contra incendios .

Liquidación de costos variables calculados sobre los informes técnicos aprobados por la comuna.

Lea más: Municipalidad de Asunción: el plazo definitivo para la reforma, según Codeasu

El estado y avance del expediente puede consultarse de forma presencial, vía web o a través del teléfono 021-6273225 de la comuna. Una vez aprobado y emitido el documento final, el pago de la patente comercial se realiza en las cajas habilitadas por la Municipalidad de Asunción. El documento físico expedido debe permanecer colocado en un lugar visible dentro del establecimiento para las fiscalizaciones de rutina.