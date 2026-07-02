Municipalidad de Asunción: el plazo definitivo para la reforma, según Codeasu

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) advierte que el tiempo disponible para rescatar a la Municipalidad de Asunción tiene un límite y es la próxima gestión municipal. La advertencia fue hecha en el marco de la primera jornada de los denominados “Foros de la Ciudad: 7 Compromisos para Asunción”, una iniciativa promovida con motivo de las próximas Elecciones Municipales, que serán en octubre y en las que los asuncenos elegirán a su próximo intendente o intendenta y a los concejales.

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La iniciativa busca generar un espacio de debate público y construcción de acuerdos sobre temas estratégicos. La propuesta apunta a que la ciudadanía, las organizaciones sociales, gremios, la academia y los propios candidatos dialoguen sobre los problemas diarios de Asunción y planteen soluciones concretas inspiradas en experiencias internacionales exitosas. De la jornada de este jueves participaron los candidatos a intendente, Soledad Núñez (Juntos por Asunción) y Camilo Pérez (ANR-HC), además de candidatos a la Junta Municipal.

Crisis en la Municipalidad de Asunción: El duro diagnóstico técnico

Durante la exposición, los especialistas de Codeasu afirmaron que la Municipalidad se encuentra en una situación crítica que demanda medidas inmediatas. Los analistas coincidieron en que el periodo gubernamental que se inicia tras las elecciones del 4 de octubre, representa la oportunidad definitiva para frenar un descalabro total de los servicios comunales.

Para Gonzalo Garay, asesor técnico de Codeasu, el salto de calidad de la ciudad debe ser ahora o nunca: “Absolutamente. Si no lo damos (ahora), nos vamos. Nosotros no estamos encaminando la situación de Asunción”, remarcó de forma directa. “No da más la Municipalidad. Todos conocemos esto, sabemos bien que hay una crisis institucional, de gobernanza, hay una crisis financiera enorme, una estructura administrativa sobredimensionada y una baja capacidad de prestación de servicios”, añadió.

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Garay apuntó que la falta de una hoja de ruta operativa en la capital impacta de manera directa en las condiciones de vida de los contribuyentes. Frente a esto, propuso usar la planificación estratégica urbana orientada a la acción. “Esta herramienta está basada en la participación, en los acuerdos y los compromisos de los actores públicos de nivel municipal, a nivel nacional, los actores sociales, empresariales y académicos, es decir, todos”, explicó.

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El asesor considera imprescindible consolidar una alianza que eleve la reforma de Asunción al rango de “causa nacional”. Sugirió que para el diseño de este plan se recurra a cooperaciones técnicas internacionales de organismos como el Banco Mundial o el BID, obteniendo asistencia técnica de primer nivel a costo cero para la Municipalidad.

El plazo de 11 años para salvar Asunción antes del aniversario 500

Para Garay, la constante imposibilidad de ejecutar los planes urbanos de la capital no responde a una falta de planes. El déficit real radica en la bajísima capacidad de gestión operativa de las sucesivas administraciones para llevar los proyectos al terreno. Señaló que la falta de un liderazgo político para hacerlos posible es el verdadero “cuello de botella” que frena el desarrollo.

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“Asunción tiene dos problemas muy graves. Uno es la propia ciudad con todos sus déficits, con todos sus pasivos sociales, ambientales, de infraestructura, urbanísticos; y el otro es la Municipalidad, la institución. Los dos tenemos problemas, el territorio y la institución. Empecemos a hacer los cambios, que no se van a hacer en un día”, agregó Garay, recordando que la transformación de ciudades modelo como Medellín tomó cerca de 25 años.

Augusto Scavone, titular de Codeasu, coincidió en señalar que el siguiente periodo de gobierno municipal es el límite si queremos tener una ciudad mejor a las puertas de un hito histórico. “Nosotros estamos confiados en que, cualquiera que sea el candidato elegido, va a aceptar la colaboración de Codeasu. Dentro de 11 años cumplimos 500 años de fundación y la idea es que para ese entonces ya haya mejorado la calidad de vida de todos los ciudadanos”, expresó.

Las propuestas clave de Codeasu para reformar la Intendencia

Durante el foro, Garay expuso los que para Codeasu son los ejes para una verdadera reforma de la Municipalidad de Asunción:

Reforma institucional y legal: Promulgación de una nueva Ley Orgánica Municipal que redefina las competencias, fortalezca el control financiero y genere un sólido marco anticorrupción.

Recursos Humanos: Racionalización del personal administrativo , profesionalización obligatoria mediante concursos públicos de oposición, capacitación permanente y una estructura organizativa moderna.

Finanzas transparentes: Control estricto del gasto público, fortalecimiento de la recaudación tributaria y nuevas fuentes de financiamiento mediante Alianzas Público-Privadas (APP) y la Ley de Capitalidad.

Gobierno Digital: Digitalización total de procesos, expedientes electrónicos , ventanilla única de trámites, tableros de control de gestión y plataformas de datos abiertos para la veeduría ciudadana.

Territorio y Participación: Modernización del sistema catastral, descentralización territorial, alianzas con universidades y la creación de presupuestos participativos a través de comisiones vecinales y audiencias públicas.

Calendario de los Foros de la Ciudad: Próximas fechas y debates

El calendario para dar continuidad a estas jornadas ya tiene fijadas sus próximas convocatorias. El segundo foro se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En este encuentro, los candidatos a la intendencia tendrán la oportunidad de detallar de qué manera incorporarán de forma operativa los siete compromisos urbanos de Codeasu dentro de sus respectivos programas de gestión edilicia, acompañados por sus equipos técnicos.

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El tercer foro de la serie tendrá lugar el 29 de octubre, una vez concluidas las elecciones municipales. La idea de este encuentro de cierre es que el intendente y los concejales electos inicien mesas de trabajo conjuntas inmediatas con el asesoramiento oficial del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) para estructurar la hoja de ruta definitiva.

El Consejo de Desarrollo de Asunción es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que reúne a más de cincuenta instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible de la capital. Estos Foros de la Ciudad son organizados en forma conjunta con el Club de Ejecutivos, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), DENDE, Horizonte Positivo y CERNECO.