Recuperar barrios de Asunción: El urgente desafío de Codeasu al próximo intendente

Recuperar los barrios de Asunción desde una perspectiva comunitaria es la urgencia para el próximo intendente o intendenta, planteó Carla Linares, asesora técnica del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), en el marco de los “Foros de la Ciudad”. En la jornada inaugural, la especialista señaló que las futuras autoridades de la comuna deben intervenir el territorio de inmediato para frenar la pérdida de la identidad y de la fisonomía tradicional de la capital.

Linares afirmó que los barrios de Asunción no deben entenderse únicamente como delimitaciones cartográficas o mapas geográficos. Sostuvo que estos espacios constituyen una infraestructura social, cultural y afectiva que hoy sufre un grave y generalizado deterioro. “Los barrios no son escenarios vacíos, sino que son escenarios donde al espacio le cargamos con afecto y le cargamos con identidad”, dijo.

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La iniciativa de Codeasu busca generar un espacio de debate público y construcción de acuerdos sobre temas estratégicos. La propuesta apunta a que la ciudadanía, las organizaciones sociales, gremios, la academia y los candidatos dialoguen sobre los problemas diarios de Asunción y planteen soluciones concretas inspiradas en experiencias internacionales exitosas.

La primera jornada de los Foros de la Ciudad contó con la presencia de Soledad Núñez (Juntos por Asunción) y Camilo Pérez (ANR- cartista), candidatos a intendente de Asunción por la oposición y el oficialismo respectivamente. Además, estuvieron presentes varios candidatos a integrar la Junta Municipal en el próximo período.

El peligro de vivir del portón hacia adentro en la capital

El diagnóstico presentado por Linares identifica una profunda fractura en las vivencias y percepciones públicas según la edad de los habitantes. Mientras los adultos mayores conservan hábitos de socialización en las veredas, las nuevas generaciones crecen en aislamiento. Para la experta, este desapego reduce la participación e impide la consolidación de redes de apoyo vecinal.

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La falta de actividades colectivas provoca que el espacio público experimente un proceso de abandono constante en la capital. Según la experta de Codeasu, “Hoy estamos perdiendo, se está vaciando el espacio público y se está convirtiendo en un contenedor de viviendas y vivimos del portón hacia adentro”. Esta condición disminuye el control social natural de la comunidad.

Para revertir esta tendencia de aislamiento, la nucleación civil propone reintroducir dinámicas de integración territorial concretas. Tomando como referencia las costumbres de barrios tradicionales, el plan busca reconstruir la confianza entre los ciudadanos. El contacto diario en las calles disminuye la vulnerabilidad y fortalece la seguridad colectiva.

Volver a avecinar: Ocupar las plazas como la mejor estrategia de seguridad

La seguridad ciudadana no se restringe a la colocación de rejas perimetrales, cámaras de vigilancia o patrullajes policiales. El planteamiento de Codeasu determina que la seguridad de los barrios aumenta con la permanencia de peatones en la vía pública. Linares enfatizó el rol de los vecinos como observadores tradicionales del movimiento residencial.

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La disertante afirmó con base en la experiencia práctica que “es tan importante volver a avecinar, porque cuando avecinemos de vuelta también vamos a recuperar la seguridad”. La ocupación pacífica de los espacios comunes desplaza a la delincuencia de forma efectiva. La presencia familiar en veredas consolida entornos urbanos más protegidos, asegura.

Para Linares, la organización vecinal autónoma demuestra que la recuperación de la infraestructura deteriorada es viable en el corto plazo. Un ejemplo documentado es la Plaza Herminio Giménez, donde padres con hijos pequeños gestionaron mejoras directas. Los pobladores lograron el apoyo de marcas comerciales para transformar la realidad de su cuadra y de todo el barrio.

Descentralización municipal: El modelo de Córdoba para empoderar los barrios

Linares citó además el ejemplo de la Plaza Italia, como evidencia transformaciones mediante la realización regular de ferias ciudadanas y orgánicas los sábados. Recordó iniciativas anteriores con proyectos culturales como Tango a la calle, Jazz a la calle en Palma, el Cine Cañisá de Trinidad y Rohayhuve che barrio, como experiencias que se pueden recuperar y que dinamizan la economía local y fijan la identidad.

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Para replicar estos avances de manera sostenible, Linares defendió la implementación de la descentralización municipal en la capital. La propuesta toma como referencia técnica el modelo aplicado en la ciudad de Córdoba. Este sistema transfiere capacidades operativas a las comunidades para agilizar las respuestas comunales.

El proyecto de Codeasu busca convertir los centros ciudadanos actuales en verdaderos espacios de participación abierta. El objetivo final consiste en dotar de herramientas de gestión reales a las comisiones vecinales. La reconstrucción institucional de Asunción depende de la recuperación del vínculo y del espacio público.

Calendario de los Foros de la Ciudad: Próximas fechas y debates

El calendario para dar continuidad a los Foros de la Ciudad ya tiene fijadas sus próximas convocatorias. El segundo foro se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En este encuentro, los candidatos a la intendencia tendrán la oportunidad de detallar de qué manera incorporarán de forma operativa los siete compromisos urbanos de Codeasu dentro de sus respectivos programas de gestión edilicia, acompañados por sus equipos técnicos.

El tercer foro de la serie tendrá lugar el 29 de octubre, una vez concluidas las elecciones municipales. La idea de este encuentro de cierre es que el intendente y los concejales electos inicien mesas de trabajo conjuntas inmediatas con el asesoramiento oficial del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) para estructurar la hoja de ruta definitiva.

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El Consejo de Desarrollo de Asunción es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que reúne a más de cincuenta organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible de la capital. Estos Foros de la Ciudad son organizados en forma conjunta con el Club de Ejecutivos, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), DENDE, Horizonte Positivo y CERNECO.