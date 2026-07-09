Descuento Mundial en la Municipalidad de Asunción: Plazos, requisitos y dónde pagar

La Municipalidad de Asunción recuerda que la campaña “Descuento Mundial” finaliza este sábado 11 de julio. Esta iniciativa, iniciada para aprovechar el fervor por la participación de la Albirroja en el Mundial 2026, busca que los contribuyentes regularicen sus deudas con importantes beneficios económicos.

Hasta esa fecha, quienes abonen sus obligaciones fiscales del ejercicio 2026 al contado, recibirán un 10% de descuento. Este beneficio directo se aplica sobre el impuesto inmobiliario e incluye también el pago de las tasas especiales.

Exoneración de multas en Asunción: ¿Qué impuestos entran en la promo?

Para contribuyentes con deudas de años anteriores a 2026 la comuna capitalina dispuso la exoneración del 100% en concepto de multas acumuladas. Tampoco se cobrarán recargos financieros, intereses moratorios ni punitorios. Esta medida representa un alivio para los que arrastran saldos pendientes.

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La exoneración total de recargos cubre a los impuestos, tasas y cánones en general. También abarca las contribuciones especiales y los diferentes aranceles que cobra la institución. Dentro de las contravenciones, se perdonan multas por balances presentados de forma tardía. Igualmente se incluyen los permisos retrasados para la realización de diversos espectáculos públicos.

Los beneficios también están dirigidos a la regularización de lotes de cementerio. Para quienes tengan deudas por el usufructo, se aplicará el levantamiento provisorio de los bloqueos de pago. Esto cubre las tasas de limpieza de camposantos con mora mayor a cinco años. También incluye cánones de usufructo de más de un año e impuestos de inhumación.

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¡Atención! Estas son las deudas que NO tienen rebajas fiscales

Es fundamental conocer qué conceptos no están incluidos en esta campaña municipal. Los beneficios de exoneración no se aplican bajo ninguna circunstancia a multas de tránsito. Quedan fuera también las multas por contravenciones asociadas directamente al impuesto a la construcción. Tampoco se reducen las comisiones judiciales o extrajudiciales ni otras infracciones regulatorias.

¿Cómo saber cuánto debo en la Municipalidad de Asunción?

Para saber con exactitud cuánto se debe, se habilitaron canales de consulta remota. El contribuyente puede llamar al Call Center de Recaudaciones al número (021) 627-3010. Otra opción ágil es escribir a las líneas de WhatsApp (0994) 151-172. Para la consulta se requiere el número de cédula, nombre completo o el número de RMC.

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Para gestiones presenciales, el Palacete Municipal atiende en subsuelo del Bloque A y Planta Baja del Bloque C. Sus horarios son de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 y sábados de 07:30 a 11:30. También están habilitados los Centros Municipales distribuidos en los barrios.

Quienes prefieran la comodidad digital pueden utilizar la aplicación Pago Móvil de Bancard. Las plataformas de Home Banking de diversos bancos locales están totalmente integradas para el pago. Se aceptan transferencias bancarias directas y bocas rápidas como Aquí Pago o Pago Express. Los locales adheridos como Superseis Total y Stock también reciben los pagos de la comuna.

Bocas de cobranza ubicadas en diferentes puntos capitalinos

Centro Municipal N° 2 “Oñondivepa”

Dirección: Sargento Martínez N° 3621 y 8 de Junio.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

Centro Municipal N° 3 “Jopoi”

Dirección: Mencia de Sanabria N° 271 casi Yataity Corá.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

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Autocaja del Centro Municipal N° 4 “Mburukuja” ubicada en la Estación de Buses de Asunción (EBA)

Dirección: Avda. República Argentina esquina Avda. Fernando de la Mora.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

Centro Municipal N° 5 “Koeti”

Dirección: Oliva casi Independencia Nacional (Plaza de la Democracia).

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

Sábados de 07:30 a 11:30.

Centro Municipal N° 7 “Marangatu”

Dirección: General Santos y Concordia.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 .

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Centro de Cobranza Superseis (Sajonia)

Dirección: Avda. Carlos Antonio López casi Colón.

Horario: Lunes a Viernes de 07:30 a 16:00.

Sábados de 07:30 a 11:30.

Centro de Cobranza (Barrio Obrero). Supermercado Stock

Dirección: Avda. Cerro León (ex Novena) esquina Caballero (detrás del Club Nacional.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

Sábados de 07:30 a 11:30.

Centro Paraguayo Japonés (CPJ)

Dirección: Julio Correa y Domingo Portillo.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

Centro de Información Turística Costanera

Dirección: Avda. Costanera José Asunción Flores N° 1022.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

IVESUR

Dirección: Salvador Bogado esquina José Pappalardo.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

Sábados de 07:30 a 11:30.

COARCO

Dirección: Teniente Rolón Viera N° 2760 casi Ecuador.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00.

Sábados de 07:30 a 11:30.