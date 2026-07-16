Zoonosis: ¿Qué son y cómo prevenir los riesgos en la salud de Paraguay?

Las zoonosis —enfermedades infecciosas que se transmiten de manera natural entre los animales vertebrados y el ser humano— representan uno de los desafíos sanitarios más complejos y persistentes del siglo XXI.

Lejos de ser una amenaza aislada, estas patologías, causadas por virus, bacterias, parásitos u hongos, ponen de relieve la estrecha interdependencia entre la salud de las personas, el bienestar animal y el equilibrio de nuestros ecosistemas.

A nivel global, la magnitud del problema es alarmante: se estima que el 60% de las enfermedades infecciosas conocidas tienen un origen zoonótico, mientras que un impactante 75% de las nuevas enfermedades que surgen poseen la capacidad de saltar entre especies.

Ante este escenario, Paraguay ha dado pasos significativos en los últimos meses para consolidar una respuesta técnica y multisectorial, marcando un hito en su estrategia de seguridad sanitaria.

Zoonosis: lista de enfermedades prioritarias

En el mes de la prevención de las enfermedades zoonoticas, y bajo el enfoque de ”Una Salud”, expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) recalcaron que la protección de la salud humana es inviable si se descuida la salud animal y la integridad ambiental.

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En Paraguay, este enfoque se ha traducido en la reciente consolidación de una lista oficial de enfermedades zoonóticas prioritarias, un logro alcanzado a través de un proceso participativo que involucró a los sectores de salud humana, animal y ambiental.

Este catálogo, constituye la hoja de ruta para la prevención y respuesta del país. A continuación, se detallan las principales enfermedades zoonóticas monitoreadas y de relevancia en el territorio nacional:

Enfermedades de Vigilancia Prioritaria

Rabia : Aunque Paraguay no registra casos de rabia humana desde 2004, sigue siendo una enfermedad vigilada estrictamente debido a su gravedad y potencial letalidad.

Brucelosis : Considerada una enfermedad endémica de notificación obligatoria. Afecta principalmente a trabajadores de hatos lecheros y veterinarios que tienen contacto directo con animales infectados.

Tuberculosis (Bovina) : Una afección de importancia tanto en salud animal como humana.

Leishmaniasis : Transmitida por vectores (flebótomos), es una preocupación constante que requiere control periódico de vectores y vigilancia en mascotas.

Leptospirosis : Frecuentemente asociada a entornos rurales o condiciones ambientales específicas que favorecen la presencia de agentes patógenos.

Enfermedades por animales ponzoñosos : Incluye accidentes causados por mordeduras o picaduras de animales venenosos, un punto crítico en la agenda de zoonosis.

Influenza aviar y otras enfermedades respiratorias de origen animal: Son virus que afectan principalmente a las aves, pero que pueden transmitirse a humanos mediante el contacto directo con animales infectados o superficies contaminadas. Su alta capacidad de mutación las convierte en una preocupación constante para la salud pública global por su potencial pandémico.

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Encefalitis equina : Enfermedad viral transmitida por mosquitos que afecta al sistema nervioso central de los équidos (caballos, burros) y puede causar cuadros neurológicos graves en humanos.

Fiebre amarilla : Enfermedad viral aguda transmitida por mosquitos. Si bien existe una vacuna eficaz, su vigilancia es crítica debido a su capacidad de causar brotes epidémicos rápidos.

Toxoplasma gondii . Los seres humanos suelen contraerla al consumir agua o alimentos contaminados (incluida carne mal cocida) o por contacto directo con heces de felinos infectados. Es especialmente peligrosa durante el embarazo y en personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Toxoplasmosis : Causada por el parásito. Los seres humanos suelen contraerla al consumir agua o alimentos contaminados (incluida carne mal cocida) o por contacto directo con heces de felinos infectados. Es especialmente peligrosa durante el embarazo y en personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

Esporotricosis : Conocida a menudo como la “enfermedad del jardinero”, es una micosis (infección por hongos) que afecta la piel y el sistema linfático. La transmisión ocurre principalmente por pinchazos con espinas o materia orgánica contaminada, aunque en años recientes se ha reportado una creciente transmisión zoonótica a través de arañazos o mordeduras de gatos infectados.

Rickettsia, transmitidas principalmente por la picadura de ectoparásitos como garrapatas, pulgas o piojos. Pueden causar cuadros febriles severos y, si no se detectan y tratan a tiempo con antibióticos específicos, pueden presentar complicaciones graves. Rickettsiosis : Conjunto de enfermedades causadas por bacterias del género, transmitidas principalmente por la picadura de ectoparásitos como garrapatas, pulgas o piojos. Pueden causar cuadros febriles severos y, si no se detectan y tratan a tiempo con antibióticos específicos, pueden presentar complicaciones graves.

La situación de las zoonosis en Paraguay

La amenaza de las zoonosis en Paraguay está influenciada por factores dinámicos: el comercio global, el cambio en el uso de la tierra, la movilidad humana y el impacto del cambio climático son variables que alteran la propagación de estos patógenos.

La doctora Andrea Ojeda, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, señaló que la gestión de la fauna silvestre, así como el monitoreo de condiciones como la toxoplasmosis, la esporotricosis y las rickettsiosis, requieren una vigilancia epidemiológica robusta y descentralizada.

Afirmó que un pilar fundamental para esta modernización es el proyecto ”Fortalecimiento de las funciones críticas de preparación, prevención y respuesta a pandemias en Paraguay”, que desde 2024 apoya al Estado paraguayo.

Este esfuerzo, financiado con US$ 10,5 millones, busca fortalecer las capacidades de detección, diagnóstico y gestión de información en laboratorios a nivel nacional y subnacional. Ojeda resalta que el objetivo es claro: dejar de depender únicamente de respuestas de emergencia y construir una infraestructura sanitaria capaz de detectar brotes antes de que se conviertan en crisis.

El Fondo para Pandemias (Pandemic Fund), es un mecanismo financiero global diseñado para proporcionar subvenciones a largo plazo destinadas a ayudar a los países de ingresos bajos y medianos a fortalecer sus capacidades críticas de prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias.

Factores que facilitan la propagación de las zoonosis

La presencia de estas enfermedades en Paraguay está influenciada por varios factores de riesgo identificados por los expertos:

Condiciones ambientales : Las elevadas temperaturas y los altos índices de pluviosidad favorecen la persistencia de ciertos patógenos.

Cambios en el uso de la tierra : La alteración de los ecosistemas aumenta la interacción entre humanos, animales domésticos y fauna silvestre.

Movilidad y comercio: El aumento en la circulación de personas y mercancías facilita el movimiento de agentes infecciosos a través de las fronteras.

Zoonosis: medidas de prevención recomendadas

Las instituciones enfatizan que muchas de estas amenazas son prevenibles. Las acciones clave incluyen:

1. Vacunación de mascotas: Fundamental para frenar la circulación de virus como el rábico.

2. Control de vectores: Mantener entornos limpios para reducir la presencia de transmisores (mosquitos, garrapatas, etc.).

3. Adherencia a medidas de protección: Especialmente para personas que trabajan en estrecho contacto con animales (uso de equipo de protección personal, higiene adecuada).

4. Colaboración multisectorial: garantizar que médicos, veterinarios y expertos ambientales trabajen de manera integrada para detectar brotes tempranamente.

¿Está preparado Paraguay para enfrentar enfermedades zoonóticas?

La semana pasada, durante la Semana de las Zoonosis, se logró la capacitación a más de 1.800 personas, incluyendo expertos de países limítrofes.

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La doctora Lorena Jara, directora del Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, enfatizó que la zoonosis es una amenaza constante, pero prevenible. Aseguró que en Paraguay se ha demostrado que, mediante la integración de la vigilancia, la modernización de laboratorios, es posible fortalecer las defensas del país frente a futuras pandemias.

La especialista resaltó que la inversión en infraestructura, inteligencia epidemiológica y alianzas estratégicas —como las promovidas por el Fondo para Pandemias— sitúa a Paraguay en un camino correcto hacia una seguridad sanitaria sostenible.