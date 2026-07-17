IPS reafirma que ahorros generan rentabilidad y no viola normativas

El Instituto de Previsión Social (IPS) salió nuevamente al paso de los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos jubilatorios y aseguró que los recursos mantenidos en cajas de ahorro a la vista siguen generando rentabilidad, pese a no estar colocados temporalmente en otros instrumentos financieros.

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Según el IPS, los montos depositados en cuentas a la vista corresponden a saldos transitorios derivados del vencimiento de capital e intereses de inversiones anteriores. Mientras esos recursos son reasignados conforme a la estrategia de inversión institucional, continúan produciendo rendimientos, afirma.

La institución informó además que, al cierre de junio de 2026, esos fondos registraron un rendimiento promedio ponderado de 6,17% en guaraníes y 0,51% en dólares, cifras que considera competitivas para este tipo de disponibilidades.

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IPS sostiene que adecua su portafolio a la nueva normativa

En el comunicado, la previsional también aseveró que actualmente se encuentra adecuando su portafolio de inversiones en cumplimiento de la Ley N.º 7235/2023 y de las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Añadió que este proceso busca fortalecer la administración de los fondos previsionales mediante criterios regulatorios orientados a garantizar la seguridad, la liquidez y la rentabilidad de las inversiones.

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Asimismo, aseguró que las adecuaciones se realizan “con absoluta equidad” y bajo los mismos parámetros para todas las entidades bancarias y financieras con las que opera.

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No existe resolución por incumplimientos, dice IPS

En ese contexto, la previsional señala que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones acompaña el proceso de revisión y adecuación regulatoria que desarrolla.

Sostuvo además que hasta la fecha no existe ninguna resolución que determine un incumplimiento de la normativa vigente por parte de la institución.

Finalmente, el IPS reafirmó su compromiso con una gestión “técnica, responsable y transparente”, orientada a resguardar los recursos de asegurados y jubilados, fortalecer la confianza ciudadana y contribuir a la sostenibilidad del sistema previsional paraguayo.

Ueno sobrepasó el tope

No obstante, en la sesión del Consejo de Administración del IPS del pasado 2 de julio, el mismo Hugo Díaz reconoció que Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE, sobrepasó el tope legal para la recepción de fondos jubilatorios debido principalmente al elevado monto que se mantiene en plazos a la vista.

La irregularidad comenzó en febrero de 2025, según los propios informes de la previsional.