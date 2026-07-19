Juicio a Hernán Rivas: inicia el camino para saber si usó un título falso de abogado o no

El ex senador Hernán David Rivas Román, de 40 años, y perteneciente al movimiento Honor Colorado (HC) del Partido Colorado, afrontará una nueva etapa procesal a partir del 21 de julio, la de juicio oral y público. Esto en el marco de la causa en la que fue investigado por la Fiscalía por utilizar un supuesto título falso de abogado para obtener su matrícula de abogado.

El ex diputado y ex senador colorado Hernán Rivas, acusado por los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, será juzgado por el Tribunal de Sentencia, presidido por María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate Pastor.

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Inicialmente, el mencionado Colegiado estaba integrado por Héctor Capurro, pero este se apartó luego de que tomara estado público que su título de Doctor en Ciencias Sociales fue expedido por la misma institución que otorgó el título de abogado a Rivas, la Universidad Sudamericana.

En el caso penal, Hernán Rivas quedó sin abogados particulares pues los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino, quienes lo asistieron en las etapas previas renunciaron. Por esta razón, el Tribunal designó al defensor público Martín Muñóz Carman a fin de que ejerza la defensa del exlegislador.

A ello se suma que, el fiscal Christian Benítez se sumó como coadyuvante en el equipo fiscal que integran las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, por disposición del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a través de la Resolución FGE N° 2579.

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Teniendo en cuenta todos estos aspectos es que hay dudas de que el juicio podrá iniciarse este martes 21 de julio o se suspenderá con la presentación de algún incidente, teniendo en cuenta que la defensa de Rivas es nueva.

Corte anuló sobreseimiento de Hernán Rivas y ordenó que vaya a juicio

La acusación presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero fue analizada en audiencia preliminar el 10 de octubre de 2025; y el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió decretar por operada la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó la causa a juicio oral solo por el hecho de uso de documentos públicos de contenido falso.

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La resolución del juzgado fue apelada tanto por la defensa como por el Ministerio Público y el 30 de marzo pasado el titular de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió por Auto Interlocutorio N° 102, dictada por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (quien se jubiló el 1 de abril), confirmar la prescripción de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Además por AI N° 107 también del 30 de marzo, con voto en mayoría de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (actualmente jubilado), y el voto en disidencia del magistrado José Agustín Fernández, el tribunal de alzada dictó el sobreseimiento definitivo de Rivas Román.

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Las fiscalas Sánchez y Guerrero recurrieron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el 7 de mayo, por AI N° 133, los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, y el camarista Digno Arnaldo Fleitas anularon las resoluciones del tribunal de alzada, revocaron el fallo del juez de Garantías Miguel Palacios, y ordenaron que la causa vaya a juicio oral por ambos tipos penales acusados.

Hernán Rivas fue “juez de jueces” sin ser abogado, según MP

La acusación del Ministerio Público (MP) presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero señala que el ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román habría cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión, sobre la cual también existen dudas.

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Hernán Rivas posteriormente contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos de la Fiscalía.

Hernán Rivas posteriormente contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos de la Fiscalía.

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La Fiscalía identificó usos del certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso, por parte de Hernán Rivas; el primero cuando los remitió al MEC para su registro y luego para, ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

JEM analiza consecuencias de la intervención de Hernán Rivas

El senador colorado abdista Mario Alberto Varela Cardozo, representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al ser consultado sobre la designación, primeramente de Hernán David Rivas Román, por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores, como representante ante el órgano, dijo que “las crisis deben ser oportunidades” para el cambio y la corrección.

También dijo que “fue un error de parte del sector político que lo postula también, no teniendo la certeza de que efectivamente este ciudadano, antes senador, hoy ya exsenador porque renunció, no se haya verificado como corresponde”.

En cuanto a la participación de Hernán Rivas como integrante del JEM, entre 2020 y 2023, y los posibles pedidos de nulidades que podrían recaer en el órgano constitucional en caso de una eventual condena en el fuero penal del exlegislador Rivas, Varela señaló que “es un tema que está pendiente”.

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Varela había adelantado que “el Jurado va a asumir una posición jurídica respecto a este tema, un análisis técnico para que nosotros podamos hacer las evaluaciones, si existiere algún tipo de presentación de esa naturaleza”, según manifestó.

Luego habló sobre “si presenta una acción o un recurso, una acción ante el Jurado, un juez o un magistrado que haya sido separado de su cargo por mal desempeño con el voto que se requería completando el exsenador Rivas, podría darse una hipótesis”, sobre la nulidad. Pero, eso solo podría darse si ese voto completaba los requeridos para tomar una resolución.