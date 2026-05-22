Juicio a Hernán Rivas por su “título mau” de abogado será a fines de julio

El juicio al exsenador colorado Hernán David Rivas Román, acusado de supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, por el caso “título mau” de abogado, estará a cargo del Tribunal de Sentencia que preside la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integran Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate Pastor.

Inicialmente había integrado el colegiado el juez Héctor Capurro, pero éste se inhibió de la causa tras publicarse que su título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales es de la Universidad Sudamericana, institución que también expidió el título del exlegislador acusado.

A priori el colegiado había fijado el viernes 3 de julio del corriente año como fecha tentativa para el inicio del juicio oral y público a Hernán David Rivas Román, cuya renuncia a la Cámara de Senadores fue aceptada el pasado 12 de mayo por sus colegas, en una sesión extraordinaria del cuerpo legislativo.

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Sin embargo, luego del apartamiento del juez Héctor Capurro y la integración del tribunal con el juez Juan Carlos Zárate Pastor, se confirmó el inicio del juzgamiento para fines del mes de julio, en atención a la agenda de juicios orales que tiene cada magistrado.

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Corte ordenó juicio a Hernán Rivas por dos hechos punibles

La acusación presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero fue analizada en audiencia preliminar el 10 de octubre de 2025; y el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió decretar por operada la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó la causa a juicio oral solo por el hecho de uso de documentos públicos de contenido falso.

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La resolución del juzgado fue apelada tanto por la defensa como por el Ministerio Público y el 30 de marzo pasado el titular de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió por Auto Interlocutorio N° 102, dictada por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (quien se jubiló el 1 de abril), confirmar la prescripción de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Además por A.I N° 107 también del 30 de marzo, con voto en mayoría de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (actualmente jubilado), y el voto en disidencia del magistrado José Agustín Fernández, el tribunal de alzada dictó el sobreseimiento definitivo de Rivas Román.

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Las agentes del Ministerio Público recurrieron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el pasado 7 de mayo, por A.I N° 133, los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, y el camarista Digno Arnaldo Fleitas anularon las resoluciones del tribunal de alzada, revocaron el fallo del juez de Garantías Miguel Palacios, y ordenaron que la causa vaya a juicio oral por ambos tipos penales acusados.

Hernán Rivas fue “juez de jueces” sin ser abogado, según MP

La acusación del Ministerio Público (MP) presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero señala que el ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román habría cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión, sobre la cual también existen dudas.

Hernán Rivas posteriormente contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos de la Fiscalía.

Hernán Rivas posteriormente contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos de la Fiscalía.

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La Fiscalía identificó usos del certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso, por parte de Hernán Rivas; el primero cuando los remitió al MEC para su registro y luego para, ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

Designado en el JEM pese a dudas sobre su título

Para el Ministerio Público, Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados, que luego de haber obtenido la mayoría de votos, dicha Cámara dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

Cabe señalar que Hernán Rivas fue electo como presidente del JEM, el 10 de julio de 2023. Permaneció en el cargo hasta el 2 de agosto de 2023, luego de que se cuestionaran sus declaraciones juradas de bienes por supuestas inconsistencias y también, su título de abogado.

El entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió el 4 de setiembre de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido de designación de otro representante, ante las dudas sobre el título de Hernán Rivas.

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El pasado martes 12 de mayo la Cámara de Senadores aceptó la renuncia de Hernán Rivas Román, quien dimitió como legislador luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya anulado su sobreseimiento definitivo y dispuso que el afronte juicio oral por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.