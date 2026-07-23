Instituto denuncia usurpación de marca y se desmarca de imputado por posgrados mau

Directivos del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (Isics) se desmarcan del ciudadano brasilero Ismael Fenner, imputado el viernes pasado por el Ministerio Público, luego de un allanamiento en el Hotel Crowne Plaza de Asunción, donde se encontraba realizando clases y seminarios de posgrado, pese a no estar habilitado por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y no contar con reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Los directivos se muestran preocupados atendiendo que sus carreras sí están habilitadas por el Cones y cuentan con reconocimiento del MEC, sin embargo, se generó confusión entre el alumnado debido a la usurpación de la marca del Isics por parte de Fenner para la realización de los posgrados intervenidos.

“La marca es nuestra, de la empresa Red Calidad Educativa SA, que es administradora del Instituto Superior Interamericano, y no tiene nada que ver con este ciudadano brasilero que se menciona mucho, que nunca fue ni funcionario nuestro ni representante nuestro. No ocupó ningún cargo dentro de nuestro estamento”, afirmó Christian Acevedo, director general del Isics.

Aclaró, igualmente, que los cursos de posgrado que se desarrollaban en el hotel Crowne hasta que intervino, durante un allanamiento, el fiscal Aldo Cantero el jueves pasado, no fueron organizados ni dictados por el Isics. De hecho, los directivos del Isics fueron quienes impulsaron la investigación de este caso, al denunciarlo ante el MEC, que a su vez recurrió al Ministerio Público.

Nuevo allanamiento del Isics, esta vez, por presunta usurpación de marca

Para la realización de esos cursos de posgrado, señaló Christian Acevedo, “(Fenner) utilizó nuestro nombre. Y en base a esa información, nosotros procedimos a denunciar ante la Unidad de Marcas del Ministerio Público”, indicó el abogado de profesión.

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Ante esta nueva denuncia, la fiscala Irides Ávila realizó esta mañana otro allanamiento, esta vez en las oficinas de Ismael Fenner, donde utilizaba el nombre de Isics. El inmueble está ubicado en las calles Cerro Corá y Mayor Fleitas, en el barrio Ciudad Nueva de Asunción. La intervención también se dio por la supuesta emisión de 250 títulos falsos, según detalló la agente.

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Según indicó el director general del Isics, Christian Acevedo, ellos promovieron esta acción de la Fiscalía, justamente debido a esta confusión que se genera por el uso “ilegal” del nombre de la entidad educativa. Sobre el punto, la agente fiscal Ávila explicó que la empresa Red Calidad Educativa SA tiene registrado oficialmente ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), el nombre del Instituto.

“El único fin de este ciudadano es captar estudiantes brasileros, ofrecerles cursos que en realidad están habilitados para nosotros, pero esta persona ofrece como suyos, sin ningún aval documental. Todas las resoluciones del Cones que utilizan son nuestras”, lamentó Christian Acevedo.

El director general remarcó que la disputa legal con Fenner, por el supuesto uso irregular del nombre institucional y también por otras causas, ya lleva aproximadamente dos años.