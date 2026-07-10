Cones bajo presión: Aneaes pide intervención de carreras de Obstetricia no acreditadas

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) alertó este lunes, en un informe, sobre la excesiva cantidad de carreras de Obstetricia que no están acreditadas y, por ende, no tienen sello de calidad para ofrecer a sus estudiantes.

Actualmente existen 33 carreras de grado en Obstetricia que están habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Del total, solo 2 cuentan con acreditación vigente.

Esto implica que no tienen acreditación vigente el 94% de las ofertas de grado en Obstetricia, una carrera vital en la atención materno-infantil, la seguridad de la madre, del recién nacido, y en el fortalecimiento de los servicios de salud reproductiva del país.

Además, esta carrera debe estar obligatoriamente acreditada, según lo dicta el artículo 2 de la ley N° 2072/03, por estar ubicada dentro de las ofertas de Ciencias de Salud en Paraguay.

Aneaes pide intervenir institutos: el 92% de carreras de Obstetricia no tienen sello de calidad

El miércoles 8 de julio, el presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, remitió una nota al ministro de Educación, Luis Ramírez, en su carácter de presidente del Cones, para pedirle medidas urgentes ante el descontrol en la formación de Salud por parte de institutos y universidades que pululan en todo el país.

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“El análisis efectuado evidencia que, entre los años 2023 y 2026, fueron registrados 426 títulos de grado en Obstetricia, de los cuales 184 títulos, equivalentes al 43,2%, corresponden a carreras que no cuentan con acreditación vigente”, señala parte de la carta.

Duarte manifiesta en el documento que genera una particular preocupación la situación de instituciones que, pese a desarrollar carreras comprendidas dentro del régimen de acreditación obligatoria, contar con egresados y registrar títulos ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), “nunca han sometido” dichas ofertas académicas a procesos de evaluación y acreditación ante la Aneaes.

“La Aneaes insta respetuosamente al Consejo Nacional de Educación Superior, en el ámbito de sus atribuciones legales, a adoptar medidas inmediatas respecto de las instituciones y carreras de Obstetricia que, encontrándose habilitadas y en funcionamiento, no hayan ingresado a procesos de evaluación ante la Agencia”, insiste Duarte.

Aneaes recomienda 6 puntos a considerar en intervención del Cones

La agencia evaluadora plantea 6 recomendaciones al Cones, a la hora de fiscalizar instituciones que ofrecen Obstetricia sin el sello de calidad:

La verificación de la situación académica, administrativa y de funcionamiento efectivo de todas las carreras de Obstetricia habilitadas que no cuentan con acreditación vigente, ni se encuentran actualmente incorporadas a procesos de evaluación ante la Aneaes. La realización de procedimientos de fiscalización y, cuando corresponda, verificaciones in situ, especialmente respecto de aquellas instituciones que cuentan con egresados y títulos registrados y que nunca han sometido sus carreras a procesos de evaluación externa. La intimación a las instituciones alcanzadas por la obligatoriedad legal de la acreditación para que regularicen su situación e ingresen a los procesos de evaluación correspondientes.

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4. La apertura de las investigaciones y procedimientos administrativos pertinentes cuando existan indicios de incumplimiento de las disposiciones que regulan el funcionamiento de las carreras de educación superior.

5.La adopción, cuando las circunstancias y el marco jurídico aplicable así lo justifiquen, de medidas preventivas, cautelares, correctivas o de intervención dentro del ámbito de competencia del Cones, destinadas a proteger a los estudiantes, egresados y usuarios del sistema de salud.