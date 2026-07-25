Gobierno promete ampliar fondos para Che Róga Porã: apura al sector privado y a Taiwán

El Centro Cultural del Puerto de Asunción fue escenario este sábado de la Expo & Foro Che Róga Porã 3.0, una muestra que reunió a desarrolladoras, entidades financieras y familias en busca de su primera vivienda. El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, quienes buscaron inyectar dinamismo al programa estrella del Ejecutivo para la clase media, al tiempo que admitieron los desfasajes y la dependencia del capital externo para sostenerlo.

MUVH reconoce ajustes sobre la marcha y mira al exterior

Durante su intervención, el ministro Juan Carlos Baruja reconoció que el diseño original no contemplaba a la población migrante, una omisión que generó reclamos durante la etapa de difusión del proyecto.

“Nos escribían compatriotas desde España y Estados Unidos preguntando por qué no podían acceder. Tuvimos que subsanar ese error para permitirles comprar desde allá y pagar sus cuotas directamente, evitando enviar dinero a familiares”, señaló el ministro.

Asimismo, admitió la incredulidad inicial de la ciudadanía respecto a la transparencia en la adjudicación de los créditos, asegurando que la digitalización del sistema busca eliminar los intermediarios y el favoritismo político.

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Peña presiona a la banca privada y busca más fondos de Taiwán

Por su parte, el presidente Santiago Peña realizó un recorrido histórico para contextualizar la fragilidad del sistema financiero paraguayo desde la crisis de los años 90, argumentando que la creación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) en 2005 fue el cimiento necesario para articular créditos a largo plazo.

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No obstante, al aterrizar en el presente del programa, que según sus cifras ya alcanza a 6.600 familias de un universo potencial de casi un millón de trabajadores formales, Peña lanzó un mensaje al sector financiero privado, instándolo a involucrarse con mayor convicción.

“Dar un crédito hipotecario es casi como la decisión de contraer matrimonio: es una relación donde van a haber épocas de vacas flacas y tenemos que tener el compromiso a largo plazo para poder estar al lado de esta persona y de construir esta relación”, expresó el presidente de la República.

El mandatario también confirmó que la bolsa inicial de USD 200 millones, financiada mediante un esquema respaldado por la República de China (Taiwán), se encuentra cerca de agotarse. Ante esta situación, anunció que el Poder Ejecutivo ya inició negociaciones con el gobierno taiwanés para conseguir un nuevo paquete de financiamiento que evite la paralización del crédito con tasa preferencial del 6,5% anual.

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Un mercado con demanda, pero a la espera de agilidad

La Expo Che Róga Porã continúa desarrollándose en el Puerto de Asunción con la meta de conectar a los trabajadores con la oferta disponible en pozo, construcción en terreno propio y loteamientos.

Aunque el discurso oficial enfatiza el impacto dinamizador en el sector de la construcción y la sustitución del alquiler por patrimonio, la consolidación del programa dependerá en gran medida de la velocidad con que la banca privada apruebe las carpetas y de la llegada oportuna de los nuevos fondos internacionales.

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