Títulos falsos: “Burdas fotocopias” afectaron a universidades, dice viceministro

Rectores de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), se reunieron este jueves con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde el principal tema abordado fue la crisis que generan los títulos falsos.

Las universidades públicas también se ven afectadas. Al menos dos instituciones, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), están siendo investigadas por la Fiscalía en este caso.

Según las autoridades educativas, los casos que afectan a las universidades nacionales son más puntuales y no tan masivos, como sí se encontró en las que son de gestión privada.

“Los casos identificados son situaciones que afectan a universidades públicas, pero por burdas falsificaciones. No implica que haya alguien metido en el proceso, me refiero a alguien de estas instituciones”, aseguró el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, quien también es vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

Viceministro del MEC explica cómo se falsificaron títulos de universidades nacionales

El viceministro Hermenegildo Cohene, declaró que en el caso que involucra a universidades nacionales son “burdas falsificaciones con fotocopias”, aunque no descartó que para el registro se haya también vulnerado el sistema informático.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Son casos donde directamente lo que se hizo fue fotocopiar un título y superponer el nombre de una persona. Entonces el nombre de esa persona por encima del dueño del cartón original es lo que estamos viendo, lo que está dentro de los sumarios y de la carpeta que remitimos al Ministerio Público”, manifestó el viceministro.

Según Cohene, las universidades públicas están involucradas “hasta sin querer” en el registro falso de títulos universitarios. Dijo que en la actualidad, es “más fácil” acceder a tergiversar los documentos debido a la digitalización de plataformas y sistemas.

Agregó que Pedro González, actual rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNM), y que fue durante varios años rector de la UNA, afirmó que a principios de los años 2000 ya habían detectado fraudes similares. “No es algo nuevo y anteriormente ya habíamos denunciado también”, remarcó.

Títulos falsos: apuntan a cambiar ley de Educación Superior

La AUPP y el MEC acordaron apuntar hacia modificaciones de la Ley N.° 4.995 de Educación Superior, para realizar cambios en el MEC, el Cones y la Aneaes, las tres entidades reguladoras de todo el sistema educativo.

Lea más: Títulos falsos: hay 17 institutos y universidades en la mira de la Fiscalía

Otros planteamientos que tienen los rectores de universidades públicas:

Revisar la obligación de acreditar el 100% de carreras universitarias para el 2028.

Fortalecer el contro l de institutos que no cumplen con estándares de calidad.

Revisar la ley de Educación Superior.

Revisar si funciona el Registro Único de Educación Superior (RUES) .

Plan Nacional de Educación Superior 2050.

“Además, últimamente vemos que salen resoluciones o disposiciones que no tienen acuerdos entre el Cones y la Aneaes; incluso son objeto de peleas entre estas instituciones. Eso crea confusión entre las universidades, no sabemos cuál disposición acatar o a quién responder”, lamentó Clarito Rojas, rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC) y presidente de la AUPP.