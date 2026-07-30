Títulos falsos: universidades públicas apuntan contra el sistema del MEC

Rectores miembros de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), se reunieron hoy con Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, en el marco de las investigaciones por los títulos falsos en el sector.

Ramírez participó también en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), órgano regulador en esta materia. Lo mismo el viceministro Cohene, quien es el vicepresidente del Consejo.

Al menos dos universidades públicas figuran en la lista de los 525 documentos apócrifos que indaga el Ministerio Público. La Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad Nacional de Itapú (UNI), con casos puntuales y no masivos como ocurre con otros institutos privados.

Clarito Rojas, rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC) y presidente de la AUPP, explicó que le consultó a Luis Ramírez sobre sus afirmaciones, que incluyen a las universidades nacionales dentro del esquema.

Títulos falsos: ¿Cómo están involucradas las universidades públicas en las investigaciones?

El titular de la AUPP, Clarito Rojas, aseguró que el ministro le explicó por qué las universidades públicas están incluidas dentro de las investigaciones.

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“Le pregunté concretamente qué elemento hay sobre las universidades públicas. Me dijo que un primer elemento es que tuvieron prácticamente 500 entradas detectadas en forma ilegal al sistema de registro de títulos; a partir de allí, terceros pudieron haber hecho diplomas adulterados, firmas adulteradas y membresías de universidades públicas adulteradas”, alegó Rojas.

La rectora de la UNA, Zully Vera y Clarito Rojas, aseguraron que los diplomas falsos no salieron de las universidades públicas y pudo haber si una persona con acceso a los registros del MEC quien adulteró los certificados.

“Nuestro sello, nuestra firma, todo está registrado en el sistema. Al entrar a este sistema bastaría con generar un supuesto historial académico, con nombre y apellido y así generar el título”, lamentaron.

Títulos falsos: MEC y universidades públicas crearon mesa de trabajo

Esta mañana, los rectores miembros de la AUPP y las autoridades educativas iniciaron una mesa de trabajo para tratar el caso de los diplomas universitarios falsificados, que afectan a por lo menos 17 universidades e institutos de educación superior.

La rectora de la UNA, Zully Vera, afirmó que desde hace tiempo, las universidades públicas tienen un sistema de calidad y no hay forma de vulnerarlo desde adentro, o es demasiado difícil porque enseguida saltan las irregularidades. “Si ocurre alguna anomalía eso salta y son las mismas facultades las que denuncian los casos”, insistió.