Asunción: “Hay orden de recaudar para campaña de Camilo Pérez”, denuncian

El concejal de Asunción Pablo Callizo (PPQ) denunció que el esquema de corrupción que denunció en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, conocido como la “mafia del asfalto”, es solo uno de los mecanismos de recaudación paralela que funciona en la comuna.

Callizo aseveró que estos esquemas operan para financiar la campaña electoral de Camilo Pérez (ANR-cartista), candidato oficialista a la Intendencia de la capital en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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“Hay una orden del comando de campaña del oficialismo, de Camilo Pérez, de recaudar. Esa es la orden, porque a ellos le está costando cada vez más cara su campaña, le cuesta cada vez más caro conseguir votos, le cuesta cada vez más caro movilizar toda la estructura”, declaró en la antesala de la sala de sesiones de la Junta Municipal.

“La mafia del asfalto es un esquema de recaudación para la campaña de Camilo Pérez. Yo creo que se le debería preguntar también a él qué piensa sobre esto, porque el dinero que se está generando con este tema va directamente a su campaña”, aseguró Callizo, quien denunció que se utiliza “la estructura municipal para apretarle al ciudadano, para sacarle plata y para que esa plata después se vaya para la elección”.

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En conversación con ABC, Callizo advirtió que esta práctica ilegal no se limita a una sola dependencia, sino que impacta de manera transversal a múltiples áreas estratégicas de la administración comunal.

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“Mucha gente me escribió para hacer denuncias de casos similares en otras direcciones, Aseo Urbano, Mercado de Abasto, Terminal (Estación de Buses), muchas direcciones con serios cuestionamientos”, declaró.

Callizo denunció que el “ordeñe” de combustible es práctica común en la Dirección de Aseo Urbano. “Funcionarios de la dirección de Aseo Urbano que cargan en una estación de servicio directamente en bidones, hacen figurar como si fuera que es para un camión recolector y eso después lleva a su casa y revenden”, aseguró.