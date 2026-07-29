Nacionales
29 de julio de 2026 a la - 17:23

Asunción: “Hay orden de recaudar para campaña de Camilo Pérez”, denuncian

Camilo Pérez con gafas y camisa blanca, levantando la mano junto a Costanza Troche en chaqueta roja, sonrientes en un evento político.
Camilo Pérez en un evento político de la campaña interna en 2026.Gentileza, Redes Sociales

El concejal Pablo Callizo (PPQ) denunció que el esquema de recaudación paralela conocido como la “mafia del asfalto” es parte de un sistema que financia la campaña electoral del candidato oficialista Camilo Pérez (ANR-HC).

Por Luis López Nery Huerta

El concejal de Asunción Pablo Callizo (PPQ) denunció que el esquema de corrupción que denunció en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, conocido como la “mafia del asfalto”, es solo uno de los mecanismos de recaudación paralela que funciona en la comuna.

Callizo aseveró que estos esquemas operan para financiar la campaña electoral de Camilo Pérez (ANR-cartista), candidato oficialista a la Intendencia de la capital en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Lea más: “Barrio ueno”: Grupo Vázquez no califica para tierras municipales, advierten concejales

“Hay una orden del comando de campaña del oficialismo, de Camilo Pérez, de recaudar. Esa es la orden, porque a ellos le está costando cada vez más cara su campaña, le cuesta cada vez más caro conseguir votos, le cuesta cada vez más caro movilizar toda la estructura”, declaró en la antesala de la sala de sesiones de la Junta Municipal.

Pablo Callizo con camiseta verde que dice 'WORK HARD TOGETHER', de pie en un entorno de trabajo iluminado, con rostro tranquilo.
Pablo Callizo (PPQ), concejal de Asunción que denunció el esquema de la "mafia del asfalto".

“La mafia del asfalto es un esquema de recaudación para la campaña de Camilo Pérez. Yo creo que se le debería preguntar también a él qué piensa sobre esto, porque el dinero que se está generando con este tema va directamente a su campaña”, aseguró Callizo, quien denunció que se utiliza “la estructura municipal para apretarle al ciudadano, para sacarle plata y para que esa plata después se vaya para la elección”.

Vialidad, Aseo Urbano y Terminal: los focos de la red de corrupción y recaudación paralela

En conversación con ABC, Callizo advirtió que esta práctica ilegal no se limita a una sola dependencia, sino que impacta de manera transversal a múltiples áreas estratégicas de la administración comunal.

Lea más: Asunción: Bello promete colaborar con la Fiscalía contra “mafia del asfalto”

“Mucha gente me escribió para hacer denuncias de casos similares en otras direcciones, Aseo Urbano, Mercado de Abasto, Terminal (Estación de Buses), muchas direcciones con serios cuestionamientos”, declaró.

Callizo denunció que el “ordeñe” de combustible es práctica común en la Dirección de Aseo Urbano. “Funcionarios de la dirección de Aseo Urbano que cargan en una estación de servicio directamente en bidones, hacen figurar como si fuera que es para un camión recolector y eso después lleva a su casa y revenden”, aseguró.