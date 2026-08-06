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06 de agosto de 2026 a la - 16:37

Fenómeno el Niño: gremios de la producción ya tienen plan de contingencia

Tras una reunión del Consejo Asesor Agrario en Mburuvicha Róga, autoridades y líderes rurales trazaron planes de contingencia para mitigar el impacto de las lluvias en la infraestructura, la ganadería y los cultivos clave.
Tras una reunión del Consejo Asesor Agrario en Mburuvicha Róga, autoridades y líderes rurales trazaron planes de contingencia para mitigar el impacto de las lluvias en la infraestructura, la ganadería y los cultivos clave.Gentileza Presidencia

Tras una reunión del Consejo Asesor Agrario en Mburuvicha Róga con el presidente de la República, Santiago Peña, autoridades y líderes rurales trazaron planes de contingencia para mitigar el impacto de las lluvias en la infraestructura, la ganadería y los cultivos clave.

Por ABC Color

Con el objetivo de anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, el presidente de la República, Santiago Peña, junto a autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), encabezó una reunión de trabajo en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga junto a representantes del sector productivo.

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Al término del encuentro, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, destacó la importancia del diálogo directo con el jefe de Estado para coordinar medidas preventivas y evitar que el impacto climático frene el desarrollo económico del país.

Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP)
Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP)

Balance agrícola y sectores más vulnerables

Cristaldo señaló que, en líneas generales para la agricultura, un ciclo bajo la influencia de El Niño ofrece un panorama productivo más auspicioso en comparación con la sequía ocasionada por La Niña. Sin embargo, advirtió que el exceso de precipitaciones trae consigo riesgos considerables para rubros específicos y para la infraestructura vial.

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“En la ganadería el problema son las inundaciones y, en general, el deterioro de caminos y puentes. Es cuestión de sumar trabajo entre todos para sacar adelante este desafío”, refirió.

Una reunión de trabajo, se desarrolló en Mburuvicha Róga junto a representantes del sector productivo.
Una reunión de trabajo, se desarrolló en Mburuvicha Róga junto a representantes del sector productivo.

Entre las actividades más expuestas, el titular de la UGP citó al cultivo de arroz en campos bajos debido a los riesgos de anegamiento, a la ganadería en áreas ribereñas y a la producción frutihortícola, amenazada por los retrasos logísticos en el traslado de productos perecederos hacia los centros de consumo.

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Logística contra el aislamiento

Durante la mesa de trabajo, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) planteó la necesidad de implementar asistencia conjunta ante el riesgo de anegamiento y el consecuente aislamiento de varios distritos y comunidades.

El presidente de la República; Santiago Peña, lideró la reunión del Consejo Asesor Agrario
El presidente de la República; Santiago Peña, lideró la reunión del Consejo Asesor Agrario

Frente a este escenario, se acordó reforzar la coordinación logística pública y privada para garantizar que las zonas productivas no queden desabastecidas.

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Las conversaciones entre el Ejecutivo y los gremios continuarán de manera periódica, habiéndose fijado un nuevo encuentro del Consejo Asesor Agrario para el mes de septiembre a fin de evaluar la evolución del clima y ajustar las estrategias de contingencia.