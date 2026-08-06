JEM archiva causa contra exjuez y fiscala por caso de supuesta violencia familiar que involucra a hijo de Emiliano Rolón

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) trató en la sesión ordinaria de hoy la investigación preliminar, iniciada en 2025, contra el entonces juez penal de garantías Mirko Valinoti (no fue confirmado por la Corte) y la fiscala contra Violencia Familiar Fátima Villasboa, por sus actuaciones en el marco de la causa penal caratulada como “Axel Emilio Rolón Ramírez s/ violencia familiar”, hijo del fiscal general Emiliano Rolón.

Al respecto, primeramente, a propuesta del consejero Enrique Berni y adhesión unánime de los demás miembros del JEM, se resolvió cancelar la causa con relación a Mirko Valinotti, quien tras no ser confirmado por la Corte Suprema de Justicia como juez de garantías ya no tiene la cualidad para ser sujeto de proceso por el órgano constitucional.

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Por otra parte, también a propuesta de Berni y con los votos de acompañamiento de los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, así como de los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, totalizando 5 votos, se archivó la investigación preliminar previa contra la fiscala Fátima Villasboa, de la Unidad Especializada en Lucha contra la Violencia Familiar, y se archivó la causa.

El ministro de la Corte y vicepresidente 2° del Jurado, César Antonio Garay Zuccolillo, había planteado el enjuiciamiento de oficio por mal desempeño de funciones sobre la fiscala Fátima Villasboa en el trámite de la causa penal caratulada “Axel Emilio Rolón Ramírez s/ violencia familiar”. Su moción, que no prosperó, tuvo el apoyo de la presidenta del órgano Alicia Pucheta Vda. De Correa.

La referida causa penal la tramitó la fiscala Villasboa ante el juzgado del entonces juez Valinotti. Sin embargo, tiempo después pidió la desestimación y el juzgado, tras analizar el pedido, hizo a lugar a la misma. Luego un Tribunal de Apelación decretó que se anule la resolución de primera instancia y que prosiga la investigación hasta agotar las instancias que, actualmente, sigue en curso.

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Fiscala no se apartó de sus deberes, concluyó el JEM en mayoría

El consejero Enrique Berni al momento de dar a conocer su voto señaló sobre “la actuación de la fiscal Fátima Villasboa, de las constancias obrantes en este jurado, se observa que durante la tramitación de la causa penal “Axel Emilio Rolón s/ violencia familiar”, la señora V. V. A. denunció a su marido el 9 de diciembre del 2023 ante una comisaría, indicando que fue víctima de violencia dentro de su coche, cuando transitaba sobre la vía que une Asunción con Luque.

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Así, el 11 de diciembre del 2023, tras contar con la denuncia la fiscala comunicó al juzgado el inicio de la pesquisa. En ese contexto, Villasboa citó a la denunciante para contar con la ampliación y ratificación de la denuncia para el 12 y el 15 de diciembre del 2023, pero la mujer no compareció en ninguna de las dos fechas.

También, el 18 de diciembre de 2023, la fiscala remitió oficio al Hospital Universitario de la Universidad Católica, solicitando informe sobre el diagnóstico médico de la víctima, quien recibió atención médica en ese lugar, pero del hospital no remitieron ningúna respuesta al Ministerio Público.

Después, el 16 de febrero del 2024, la propia denunciante presentó un escrito a través del cual solicitó una salida procesal que ponga fin al proceso. En el escrito también señaló la mujer que: “si bien es cierto que los hechos ocurrieron, no revistieron gravedad ni consecuencias graves o irreparables, por lo que, como consecuencia del diálogo y hechas las aclaraciones pertinentes al caso, actualmente mi marido y yo estamos en aras de recomponer la familia”.

Diligencias en el marco de investigación sobre supuesta violencia familiar

En esa misma fecha la fiscala Fátima Villasboa, mediante Requerimiento Fiscal N° 14 del 16 de febrero del 2024, pidió al juzgado la desestimación de la denuncia. Pero, el 6 de octubre del 2025, el Tribunal de Apelaciones, Cuarta sala, por AI N° 340, con votos en mayoría admitió el recurso de apelación promovido por la denunciante, y revocar el AI N° 595 del 2 de agosto del 2024, dictado por el juez Valinotti que desestimó la denuncia, disponiendo la prosecución de la pesquisa.

Ante los antecedentes, Berni expresó que “la determinación acerca de qué actos investigativos corresponde practicar, el momento de su realización y la valoración de la suficiencia de los elementos de convicción reunidos, forman parte de la esfera de discrecionalidad técnica propia del agente fiscal”.

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“En conclusión, la agente fiscal Fátima Villasboa, luego de impulsar la investigación, disponer las diligencias que estimó pertinentes, intentar obtener la declaración de la denunciante en dos oportunidades, requerir informes médicos y valorar la ausencia de colaboración de la denunciante como su posterior manifestación expresa, formuló un requerimiento fiscal debidamente fundado”, a consideración del consejero.

Después Enrique Berni finalizó diciendo que: “las actuaciones analizadas no evidencian un apartamiento grave, manifiesto e injustificado de los deberes funcionales que permita concluir la existencia de mal desempeño”.