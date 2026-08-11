“A un amigo no se le abandona”: rescatistas se organizan ante llegada de El Niño

Ante la posibilidad de nuevas inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño, un grupo de rescatistas independientes impulsa la campaña “A un amigo no se le abandona”, con el objetivo de anticiparse al crecimiento de las aguas y evitar que animales queden expuestos.

Mónica Argüello, una de las rescatistas que participa de la iniciativa, explicó que el primer paso será realizar un censo en la zona del Bañado Sur y Santa Ana. La tarea comenzará la próxima semana y permitirá identificar a los animales que podrían quedar en situación de riesgo.

La intención es contar con información precisa antes de que llegue el periodo crítico y establecer con anticipación un mecanismo de rescate.

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Quieren tener el censo listo en septiembre

Argüello señaló que el objetivo es culminar el censo durante septiembre. Para ello, los voluntarios serán seleccionados y capacitados antes de recorrer las zonas afectadas.

“Queremos que vayan personas capacitadas y entendidas”, explicó. Los responsables ya cuentan con formularios impresos para relevar la cantidad de animales, su ubicación y las condiciones en las que se encuentran.

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Con esos datos, los rescatistas podrán determinar cuántos caniles serán necesarios, qué características deberá tener el refugio transitorio y qué tipo de infraestructura se requerirá.

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Buscan un predio y donaciones en especies

El segundo paso será conseguir un predio donde instalar un refugio transitorio. Los organizadores también buscan donaciones, pero aclaran que no solicitarán dinero, sino elementos concretos para atender a los animales.

Entre los artículos requeridos figuran balanceados, medicamentos, chapas terciadas, jaulas, trampas, transportadores y camas, además de otros materiales necesarios para acondicionar el lugar.

La idea es que el refugio esté preparado antes de que las aguas comiencen a subir. De esta manera, los animales identificados durante el censo podrán ser retirados de las zonas de riesgo con anticipación.

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Evitar que los animales mueran atrapados

La iniciativa surge también a partir de experiencias de inundaciones anteriores. Argüello recordó que en esas situaciones se habilitaron numerosos refugios porque no existía una preparación suficiente para atender a los animales afectados.

“Tuvimos casos de perros que murieron ahogados, atados, y no pudimos llegar a tiempo”, lamentó la rescatista.

El objetivo ahora es evitar que se repitan esas situaciones. Cuando un animal censado quede en peligro por el avance del agua, los voluntarios buscarán trasladarlo a un sitio seguro.

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¿Qué pasará con los animales rescatados?

Los animales que tengan dueño serán trasladados junto con sus familias siempre que sea posible. En cambio, para aquellos que no tengan propietario se buscarán hogares adoptivos.

En caso de que no se consiga un adoptante, los rescatistas prevén devolverlos a un hábitat adecuado una vez que las condiciones permitan hacerlo con seguridad.

Argüello remarcó que el plan no se limita a perros y gatos. La campaña pretende asistir a todo tipo de animales que puedan ser rescatados durante una eventual emergencia.

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También realizan rescates y castraciones

Mientras preparan el operativo ante El Niño, las rescatistas continúan con sus tareas habituales en distintos barrios de Asunción.

Durante la noche en que brindaron su testimonio rescataron cuatro gatos. El grupo alimenta además a varias colonias felinas y realiza capturas para llevar a los animales a castración.

Los gatos son posteriormente puestos en adopción cuando es posible. En el caso de los ejemplares ferales, son devueltos a su zona de origen una vez recuperados. El objetivo es reducir progresivamente la población de colonias felinas.

Cómo colaborar con la campaña

Las personas interesadas en colaborar con “A un amigo no se le abandona” pueden comunicarse con Mónica Argüello al 0983 616 136.

Los organizadores buscan principalmente donaciones de insumos y equipamiento para el futuro refugio, además de voluntarios que puedan participar del censo y de las tareas de rescate.

La apuesta es llegar a septiembre con un mapa de los animales en situación de riesgo y con la infraestructura mínima preparada para actuar antes de que una eventual inundación vuelva a poner en peligro a cientos de animales en los bañados.