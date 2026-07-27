Caso metrobús: Cámara ratifica apertura de proceso contra Arnoldo Wiens

La resolución del juzgado de Garantías que ratificó la apertura del proceso al ex ministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, por presunta lesión de confianza en el caso metrobús, fue confirmada por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, integrada por los camaristas Waldir Servín, Camilo Torres y Paublino Escobar.

El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación subsidiaria interpuesto por los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Cecilia Pérez en representación de Wiens; y confirmó el Auto Interlocutorio N° 157 de fecha 4 de junio de 2026, dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificando así la admisión de la imputación y apertura del presente proceso penal.

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La defensa del actual precandidato a presidente de la República por la disidencia colorada, argumentó que la providencia del juez Otazú altera sustancialmente la estructura del requerimiento fiscal, pues si bien el Ministerio Público formuló imputación atribuyendo una determinada plataforma fáctica y proponiendo una determinada subsunción jurídica, el juzgado decidió excluir uno de los tipos penales propuestos, que es el hecho punible de daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo; y mantener únicamente el tipo penal de lesión de confianza.

Sin embargo, los camaristas concluyeron que el acta de imputación fue admitida en base a los requisitos de la Acordada N° 1631 del 30 de marzo de 2022 resuelto por la Corte Suprema de Justicia para el fortalecimiento del control jurisdiccional; y que la providencia que dio apertura al proceso fue dictada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal.

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Ahora el juez Humberto Otazú, una vez que reciba el expediente de la causa, podrá fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas a Arnoldo Wiens, para quien el Ministerio Público solicita medidas alternativas a la prisión.

Imputación contra Arnoldo Wiens por caso metrobús

En un giro dentro de la causa metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018. Además, presentaron imputación en contra del también exministro Arnoldo Wiens.

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

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Además, el Ministerio Público detalla que el 23 de octubre de 2018 Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

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Wiens y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Sobreseimiento definitivo para Jiménez Gaona

El pasado 27 de mayo, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dictó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, del proceso penal por el caso metrobús, a pedido de los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva.

En la audiencia preliminar los agentes del Ministerio Público fundamentaron el pedido de sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona señalando que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la “no objeción” al pliego de bases y condiciones y al proceso licitatorio, lo que implicó una validación técnica internacional del proyecto metrobús desde su concepción.

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Además, los fiscales del caso argumentaron que el análisis del arbitraje entre Mota-Engil y el Estado paraguayo concluyó que los retrasos y dificultades no obedecieron a una gestión dolosa durante la administración de Ramón Jiménez Gaona, sino a factores externos y decisiones adoptadas posteriormente.

Los fiscales del caso metrobús sostuvieron también que durante el mandato de Jiménez Gaona el contrato del proyecto seguía vigente y, aunque la obra presentaba retrasos, no se configuró un perjuicio patrimonial consumado bajo su administración.