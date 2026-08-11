Vecinos denuncian vertedero a “cielo abierto” en Tablada Nueva

Lo que comenzó como un vertedero clandestino se ha transformado en un impune basurero a cielo abierto a escasos metros de la avenida Costanera Norte y del Parque Lineal. Pese a las reiteradas denuncias presentadas ante la Fiscalía del Medio Ambiente y la Municipalidad de Asunción, nadie se hace responsable del caos de desperdicios.

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Ubicado a apenas 20 metros de la arteria principal y a unos 100 del Parque Lineal, en la zona del barrio Tablada Nueva y en las proximidades del arroyo Mburicaó, este espacio se encuentra totalmente colmatado por toneladas de desperdicios.

Modus operandi

Vecinos de la zona denuncian que la entrada de camiones de gran porte (“chateros”), carriteros y particulares ocurre de forma continua durante el día y la noche. Estos vehículos no solo depositan residuos, sino que han destruido el asfaltado y los accesos del barrio.

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“Nos rompen todas las calles. Nosotros tratamos de luchar y arreglar las calles, pero entran los camiones chateros de las empresas, echan la basura y rompen todo”, lamentó Sergio Espínola, poblador de Tablada Nueva.

Los habitantes destacan el comportamiento selectivo de los controles: a pesar de existir normativas que prohíben la circulación de vehículos pesados por la Costanera Norte, los camiones con desechos transitan con total libertad frente a la Policía y los agentes de tránsito.

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“Ni cuando llueve paran; son prepotentes y te desafían si les decís algo. A 30 metros de la Costanera, es una pena tener esto”, añadió el vecino.

Impacto ambiental y riesgos para la salud humana

La acumulación indiscriminada incluye vertidos de sustancias nocivas que generan olores fétidos e insoportables, imposibilitando el uso recreativo del espacio público.

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A esto se suma el hurgado informal de residuos y la quema continua de basura que requiere constantes intervenciones de los bomberos.

Vertido de sustancias nocivas : generación de olores nauseabundos e insalubridad general.

Destrucción de infraestructura : calles destrozadas y cables de servicios básicos cortados por camiones de gran porte.

Quema continua de basura : emisión constante de humo tóxico en el perímetro del arroyo Mburicaó.

Bloqueo de accesos: calles del barrio parcialmente taponadas por montañas de residuos.

Inacción institucional

Un seguimiento del equipo de ABC TV constató que la situación ha empeorado en comparación con las inspecciones realizadas cuatro meses atrás. Pese a las formalizaciones de denuncias ante la Fiscalía Ambiental y la Comuna capitalina, las actuaciones institucionales han sido nulas.

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Los pobladores exigen la instalación urgente de una caseta de control permanente, la aplicación de sanciones económicas severas a las empresas infractoras y la inmediata limpieza y recuperación ambiental del predio colindante al Parque Lineal.

Lo que debería ser un punto turístico estratégico y un pulmón verde para la ciudad continúa degradándose en un basurero impune, reflejando la urgente necesidad de una intervención integral por parte de la Municipalidad de Asunción y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).