Frigoríficos de Tablada: Bello priorizó el proselitismo y abandonó a los vecinos de Asunción

Vecinos de los barrios de la Franja Costera de Asunción, que viven una severa problemática de contaminación por la permanencia de los frigoríficos en el lugar, aplazan la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Aseguran que, durante los últimos meses, la prioridad en la Municipalidad estuvo en el proselitismo y no en resolver los problemas de los ciudadanos.

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Las comisiones vecinales de la zona, que aglutinan a más de 10.000 familias, describen que existe una “nula respuesta” de las autoridades municipales ante los reclamos de la comunidad. Los vecinos de los barrios Tablada Nueva, Virgen del Fátima, Cara Cara, San Jorge, San Miguel y Cerrito, manifiestan enfrentar una sensación de “orfandad” institucional debido a la desatención recurrente de sus solicitudes.

Asimismo, reportan un constante “lavado de manos” de las dependencias de la comuna, como Gestión Ambiental y la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Aseguran que hasta hoy no se cumple la normativa vigente que prohíbe la circulación de vehículos transganados en la zona. Los residentes sostienen que el manejo comunal actual y el de los últimos años representa un “fracaso total” para el ciudadano.

“La urgencia proselitista opacó los problemas sociales”

Alfredo Moreno, representante de la comisión vecinal del barrio Virgen de Fátima, uno de los barrios más afectados por la presencia de estas industrias, señala de manera directa que “las elecciones opacaron todas las problemáticas sociales”.

Este escenario electoral también repercutió negativamente en la organización interna de los barrios, admitiendo que dentro de las comisiones “se desinfló un poco la lucha”. La inacción se debió a que varios integrantes son funcionarios públicos y sufrieron “aprietes” políticos durante la campaña.

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Camiones transganados: El caos regresó a Tablada tras nulos controles

El representante vecinal relató a ABC que, tras ejecutarse los primeros controles municipales a fines del año pasado, las fiscalizaciones cesaron. De acuerdo con su testimonio, el descontrol regresó por completo a la zona y hoy el barrio es un caos.

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Moreno reportó que el ingreso de camiones de gran porte es constante, casi todos los días, sin que se registren controles por parte de la comuna. Los vecinos afirman que estos vehículos pesados dificultan la circulación vial e impiden que los propios residentes salgan de sus viviendas.

La problemática logística y el congestionamiento vehicular se concentran de forma crítica en la intersección de las avenidas Artigas y Lombardo. Este bloqueo satura la zona urbana y llega a extenderse de manera habitual hasta la altura de la calle Viuda de las Llanas.

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Moreno recordó que el anterior director de la PMT, Marcos Maidana, había admitido la incapacidad de la dependencia para ejercer los controles, pero que tras el nombramiento de un nuevo director, Rodrigo Delvalle, tampoco hubo cambios ni comunicación con los vecinos.

El laberinto judicial que oxigena a las plantas de faenamiento

El representante vecinal recordó además, que, ante la inacción municipal, la comisión vecinal había solicitado formalmente una audiencia ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el expediente del caso terminó derivado a la Dirección de Medio Ambiente del Poder Judicial sin registrar avances reales. Moreno afirma que la Fiscalía ni siquiera abrió carpetas de investigación penal ni se comunicó con los afectados.

En el aspecto normativo, la ordenanza municipal 197/25 prohíbe expresamente la circulación y el estacionamiento de camiones de transporte de ganado en pie. Esta legislación continúa plenamente vigente luego de que la Justicia rechazara un recurso de amparo de los frigoríficos. Sin embargo, los vecinos denuncian que no se cumple.

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Por otro lado, la ordenanza 161/24, que establece el Plan Regulador de la Franja Costera y ordena la mudanza obligatoria de los establecimientos industriales, se encuentra frenada por una acción de inconstitucionalidad sin resolver. El retraso en el fallo de la máxima instancia judicial permite que las plantas de faenamiento sigan operando en el barrio.

Artigas en ruinas: Baches, oscuridad y un pasaje “engañoso”

Pero la situación de abandono de estos barrios periféricos de Asunción no se limita a la contaminación, sino que se extiende a otros servicios del sector, con una avenida Artigas en condiciones deplorables que, según describen, “da asco”. Los vecinos reclaman que la vía está llena de pozos y carece de iluminación.

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A esto se suma la baja frecuencia del transporte público Moreno señala que las líneas internas no dan abasto, tras la desaparición de la 16-2. Reclaman que los pasajeros sufrieron el aumentazo del pasaje a G. 3.400, un “regalo” del intendente, con el “argumento falso” de que esto iba a significar un mejor servicio.