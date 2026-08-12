Juicio a Rivas por título “mau”: Kattya declara mañana ante tribunal

La audiencia se reanudará desde las 8:00 en el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, en el Palacio de Justicia. El exlegislador Hernán Rivas Román enfrenta cargos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, según la acusación de las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero.

El proceso se inició el lunes pasado con testimonios de exautoridades de la Universidad Sudamericana, donde Rivas afirma haber cursado la carrera de Derecho entre 2010 y 2015.

El camarista Óscar Rodríguez Kennedy, entonces decano, reconoció haber firmado el título y el certificado de estudios del acusado dentro de su vehículo y declaró desconocerlo como estudiante.

En tanto, el exrector de la referida casa de estudios Euclides Acevedo y el expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, aportaron declaraciones en la misma línea, que la Fiscalía considera refuerzan las “inconsistencias insalvables” del expediente académico.

Según el Ministerio Público, Rivas utilizó el certificado de estudios del 12 de mayo de 2018 y el título expedido en marzo de 2020 (registrado en el MEC el 9 de junio de ese año) para obtener su matrícula de abogado ante la Corte Suprema y para ser designado representante ante el JEM, primero por la Cámara de Diputados en 2020 y luego por el Senado en 2023, órgano que incluso llegó a presidir.

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Kattya y Raúl Benítez, convocados a declarar

Para la audiencia de este jueves la Fiscalía convoca como testigos a la exsenadora Kattya González y al diputado Raúl Benítez, quienes habían impulsado desde hace años las denuncias públicas y formales sobre las irregularidades del título de Rivas.

El diputado Benítez, en particular, reunió gran parte de las pruebas que alimentaron la investigación fiscal. Hugo Ramírez, exdiputado colorado, también fue convocado como testigo de la acusación.

La causa llegó a juicio oral luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara en mayo el sobreseimiento definitivo que había beneficiado a Rivas por prescripción. El exsenador renunció a su banca en el Senado en mayo de 2026, en medio del escándalo.

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Rivas supuestamente rindió hasta seis exámenes en un solo día

La Fiscalía sostiene que no existen registros académicos sólidos que acrediten que Rivas cursó efectivamente la carrera y que la Universidad Sudamericana cerró la carrera de Derecho en torno a 2015-2016, lo que genera contradicciones con las fechas que figuran en los documentos presentados por el acusado.

Por ejemplo, en el certificado de estudios expedido por la Universidad Sudamericana figura que Rivas, supuestamente, llegó a rendir hasta seis exámenes en un solo día, en los semestres noveno y décimo de la carrera de Derecho, lo que el exdenano Óscar Rodríguez Kennedy calificó de “imposible”.

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Se espera que, tras las declaraciones de los testigos convocados, el tribunal avance hacia la incorporación de pruebas documentales.