Cartes por el rekutu en la ANR: “Está para vivir otros 70 años”, dice diputado

El diputado por el departamento del Guairá, Alejandro Aguilera (ANR - Honor Colorado), celebró que el actual presidente del Partido Colorado y titular del movimiento oficialista, Horacio Cartes, confirmara su intención de postularse para la reelección al frente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El legislador valoró que el anuncio se diera durante una reunión con integrantes de las bancadas “A” y “B” de la Cámara de Diputados, en la que el propio Cartes dio el aval para que la noticia fuera divulgada públicamente.

“Él mismo confirmó y nosotros hicimos la pregunta de si podíamos anunciarlo públicamente y nos dio el ok”, manifestó Aguilera. Asimismo, desmintió versiones sobre un supuesto pedido familiar a Cartes para alejarse de la política activa y aseguró que su líder se encuentra en condiciones de afrontar otros mandatos. “Está para vivir otros 70 años”, señaló.

Ante las diferencias e internas que salpican al cartismo, el diputado señaló que el mensaje de Cartes hacia la bancada oficialista fue de conciliación: “Nos pidió que trabajemos, que no tengamos rencor con absolutamente nadie y que unamos a la familia colorada”.

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La carrera por integrar la chapa para el 2028

Respecto a las crecientes tensiones internas por completar la fórmula presidencial que encabezará Pedro Alliana con miras a las elecciones generales del 2028, Aguilera se refirió a la precandidatura del gobernador de Guairá, César “Césarito” Sosa, propuesta formulada por el Consejo de Gobernadores.

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Al ser consultado sobre la competencia con otras figuras del sector, Aguilera remarcó que la definición final estará a cargo del propio Alliana.

“Él (César Sosa) es propuesto por el Consejo de Gobernadores como candidato a integrar la dupla, pero eso va a quedar... el que tiene que tomar la decisión es Pedro Alliana”, afirmó.

En caso de no integrar la dupla presidencial, el diputado indicó que la alternativa para el gobernador guaireño sería buscar un escaño en el Senado en 2028.

Asimismo, desmintió fisuras con el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, calificando de “instalación mediática” el supuesto malestar de los gobernadores.

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Préstamo vial, rumbo al “stand by” en Diputados

En cuanto a la agenda legislativa, Aguilera confirmó que en la Cámara de Diputados no existe consenso para aprobar el proyecto de ley impulsado por el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, que autoriza un crédito de US$ 75 millones destinado a obras viales en siete departamentos.

El diputado adelantó que la bancada cartista se inclina por postergar el tratamiento del proyecto, argumentando que los fondos deben redistribuirse de manera equitativa entre más regiones del país.

“Nadie duda de la experiencia y del liderazgo de Beto Ovelar, pero nosotros tenemos otra manera de pensar. Queremos que ese crédito se reparta de forma equitativa o que la ministra de Obras Públicas haga un compromiso serio con los departamentos donde todavía hay compromisos incumplidos”, sentenció el parlamentario.

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