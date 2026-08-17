Abogada revela que denuncia contra Claudia Centurión fue enviada a Asunción y sigue “cajoneada”

A siete meses de la denuncia penal presentada en enero pasado por el pésimo estado de la ruta PY08 tras el accidente que le costó la vida a un joven médico y su madre en el distrito de Lima, departamento de San Pedro, la causa contra la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) permanece sin avances transparentes y fuera del alcance de sus impulsores.

En entrevista con ABC, la abogada Sinthia Ruiz Froez, quien promovió el reclamo penal, denunció irregularidades en la tramitación del expediente, el cual fue trasladado de manera poco clara a la capital.

Claves del reclamo

La denuncia fue radicada inicialmente en la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray con el respaldo de casi 500 firmas. No obstante, por disposición de la Fiscalía General, la carpeta fiscal fue remitida a Asunción sin notificación previa a la denunciante.

“Hago público en este momento que a mí me prohibieron seguir solicitando diligencias, seguir viendo la carpeta fiscal. Incluso llevaron la denuncia que presenté en la Fiscalía zonal de Santa Rosa, llevaron a Asunción”, señaló Ruíz.

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Según información extraoficial recabada por la denunciante, la causa habría sido acoplada a otra presentación formulada por parlamentarios (como el senador Ever Villalba). A la fecha, la Fiscalía no comunicó formalmente en qué unidad se encuentra el caso.

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“A mí jamás me notificaron de que la denuncia fue llevada por orden del Fiscal General a Asunción. Perdí totalmente el seguimiento (...) Es necesario que notifiquen en qué unidad quedó la causa para poder darle seguimiento. Mientras tanto, las rutas siguen destruidas y la gente se sigue accidentando, se sigue muriendo”, dijo la denunciante.

Añadió que aunque existen trabajos de bacheo sobre la ruta PY08 (tramo Lima - Río Verde), la abogada advirtió que la contratista opera a “paso de tortuga”.

Falta de respuestas y la responsabilidad del MOPC

La profesional sostuvo que la ministra Claudia Centurión ejerce una posición de garante sobre la infraestructura vial nacional y criticó la falta de voluntad política para solucionar el estado calamitoso de los caminos.

“Yo hice la denuncia por el mal estado de las rutas y porque considero como abogada y como ciudadana que quien tiene la posición de garante, en este caso la ministra de Obras Públicas, es la responsable de este estado calamitoso de las rutas nacionales e internacionales”, afirmó.

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